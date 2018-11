Un empresario promotor del "brexit", investigado por posibles delitos en la campaña

El empresario británico Arron Banks, promotor de una de las campañas por el "brexit" en el referéndum de 2016, está siendo investigado por posibles delitos cometidos en ese periodo, informaron hoy las autoridades del Reino Unido.

Tras conocerse la noticia, Banks, que fue benefactor del eurófobo Partido de la Independencia (UKIP), dijo que confía en que la investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA, en inglés) "pondrá fin a las ridículas acusaciones" lanzadas en su contra por la Comisión Electoral.

La NCA confirmó en un comunicado que investiga a Banks y a su colaboradora Elizabeth Bilney, junto con otros sospechosos.

La Agencia examinará las actividades de los grupos Better for the Country y Leave.EU, que promovieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en la consulta de junio de 2016 al margen de la campaña oficial, Vote Leave, organizada por políticos conservadores.

En otro comunicado, el director de financiación política de la Comisión Electoral, Bob Posner, explicó que se remitió el caso a la NCA porque se sospecha que "el dinero entregado a Better for the Country provino de fuentes no permitidas y que Banks y Bilney, persona responsable de Leave.EU, a sabiendas ocultaron las verdaderas circunstancias de la procedencia del dinero".

La Comisión Electoral cree que el empresario, que ha hecho su fortuna en el negocio de las aseguradoras, "no es la verdadera fuente de préstamos por valor de 8 millones de libras (9 millones de euros) hechos durante la campaña", en contra de lo declarado.

Posner subrayó que esto "es significativo" porque al menos 2,9 millones de libras (3,3 millones de euros) de ese dinero se usaron para financiar la campaña del referéndum, que debía ajustarse a la normativa electoral.

"Nuestra investigación ha desvelado pruebas que indican que se han cometido delitos penales", aseguró.

Precisó que las transacciones financieras investigadas implican a empresas, entre ellas una llamada Rock Holdings Limited, ubicadas en los territorios de Gibraltar y la isla de Man, jurisdicciones autónomas dependientes del Reino Unido.

Banks ya compareció el pasado junio ante la comisión de la Cámara de los Comunes que investiga el supuesto uso indebido de datos y noticias falsas en la campaña del "brexit".

El millonario reconoció entonces haberse visto tres veces con el embajador ruso en Londres, Alexander Yakovenko, entre 2015 y 2016, pero negó que Rusia participara en la financiación de su campaña.

En mayo, la Comisión Electoral impuso una multa de 70.000 libras (79.300 euros) a Leave.EU por haber superado el límite de gasto establecido en las semanas previas al referéndum.