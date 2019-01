Un grupo de empresarios piden a May y Corbyn que apoyen otro referéndum

Más de 130 empresarios pidieron hoy a la primera ministra británica, Theresa May, y al líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que apoyen la convocatoria de un segundo referéndum europeo para superar la actual crisis del "brexit".

En una carta remitida hoy al diario "The Times", los empresarios, entre ellos el arquitecto Norman Foster y el expresidente de los grandes almacenes Marks & Spencers (M&S) Lord Myners, han pedido a los políticos que "no pierdan más tiempo" y que abandonen las esperanzas de renegociar un acuerdo con la Unión Europea (UE) antes del 29 de marzo, la fecha de la retirada del Reino Unido del bloque.

En cambio, el grupo empresarial insiste en su misiva en que un segundo voto es la "única forma viable" de impedir que el Reino Unido salga del club comunitario sin acuerdo alguno.

"Muchas empresas apoyaron el acuerdo del brexit de la primera ministra a pesar de saber que estaba lejos de ser perfecto", subrayan los líderes empresariales.

"Pero esta ya no es una opción. La prioridad ahora es impedir estrellarnos sin acuerdo. La única forma factible para hacer esto es preguntándole a la gente si aún quiere salir de la UE", agregan.

Teniendo en cuenta que "el reloj corre rápidamente antes de que salgamos (de la UE), los políticos no deben perder más tiempo en fantasías. Instamos al liderazgo político de los dos principales partidos a que apoyen un voto popular", agregan.

Ayer, un total de 71 diputados y trece eurodiputados laboristas del Reino Unido pidieron a Corbyn que apoye una segunda "consulta popular" tras el rechazo del acuerdo propuesto por el Gobierno.

Estos parlamentarios, de 256 que tiene el Laborismo en la Cámara de los Comunes, consideran que "no es realista" la línea mantenida por Corbyn de renegociar con la UE un tratado de salida.

May continúa hoy las conversaciones con diputados de distintos partidos a fin de desbloquear la crisis del "brexit".

La jefa del Gobierno ofreció anoche mantener estos contactos políticos tras superar en la Cámara de los Comunes -por una mayoría de 19 votos- una moción de censura contra el Gobierno que había presentado el martes el líder laborista.

No obstante, Corbyn se negó a reunirse con la "premier" si no recibe antes garantías de que no habrá un "brexit" sin acuerdo.

El acuerdo negociado por May con la UE no convenció a los diputados, que veían con desconfianza la controvertida salvaguarda pensada para evitar una frontera fija entre las dos Irlandas.

Muchos diputados rechazaban esa "garantía" porque temían que dejase atado al Reino Unido a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición -del 29 de marzo de 2019 a finales de 2020-.