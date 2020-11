En Perú "se metieron con la generación equivocada"

Lima, 14 nov (EFE).- Se informan, coordinan y convocan por redes sociales, llegan en "scooter" y bicicleta, invocan cómics en sus carteles, tienen menos de 30 años y especialmente rostro de mujer: esos son los peruanos que marchan contra Manuel Merino, indignados porque "se metieron con la generación equivocada".

El enfrentamiento entre generaciones nunca estuvo tan vigente, como en los últimos días, en Lima y las principales ciudades debido a la asunción del gobierno transitorio de Merino, que se rodeó de un gabinete con veteranos exministros y personajes conservadores allegados a los grupos de poder, que no entienden la indignación de las calles.

"Ni Shrek viviría en este pantano llamado Congreso", "No me engaña tu bigote, Merino pericote", "Naruto nunca se rindió, nosotros tampoco", claman los carteles de los manifestantes que llegaron este sábado a la Plaza San Martín para protestar contra el actual mandatario por quinto día consecutivo.

"NADA MÁS REBELDE QUE PENSAR"

Con una máscara de Batman, Stefani llega a la marcha acompañada por un grupo de amigos para pedir que se acabe la corrupción y "que los congresistas tengan estudios para poder ser elegidos, como cualquier trabajo que nos piden a nosotros".

"Yo estoy haciendo mi tesis, estudié cinco años, pero para ser congresista solo hay que ser mayor de 18 años y tener la nacionalidad peruana", se quejó con Efe la joven que también quedó desempleada a raíz de la pandemia.

Stefani rechazó la opinión del jefe del gabinete, Ántero Flores-Aráoz, que asegura que los jóvenes protestan porque están cansados de haber estado confinados durante la pandemia.

"No sabe de lo que habla, el gobierno no está enterado, vamos a seguir marchando hasta que las cosas cambien", expresó con un gran cartel en la mano donde recuerda que Merino no concluyó con sus estudios universitarios.

PRESIDENTE CON 5.000 VOTOS

"Queremos levantar nuestra voz de protesta contra este Congreso, contra este presidente, queremos que se vaya, queremos una democracia, queremos que se nos escuche, queremos una buena educación para nosotros y para nuestro futuro", pide a Efe Yulissa López, que llegó a la manifestación acompañada con amigos de la universidad y del colegio.

"El presidente sólo ha tenido 5.000 votos de los 33 millones que somos los peruanos, cómo va a ser ese nuestro presidente, no es posible", se quejó la joven sobre Merino, que al ocupar la presidencia del Congreso, pasó a reemplazar a Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento por "incapacidad moral".

"Te metiste con la generación equivocada", "Impostor Merino/Congreso", "Los dinosaurios van a desaparecer", "Fuera viejos lesbianos", "Perú no te duermas nunca más", son los lemas escritos sobre dibujos que llevan en alto por las calles del centro histórico de Lima.

DUEÑOS DE LAS REDES SOCIALES

Como muchos jóvenes que miran con desconfianza a la prensa en estos días, Yulissa López se queja de que "en los medios tradicionales se están mostrando noticias, diciendo que nosotros somos delincuentes, pero nosotros tenemos las redes sociales, estamos apoderándonos de ellas y estamos pasando la comunicación necesaria para que todos vean lo que realmente está pasando y no se guíen sólo de la prensa comprada".

"Se metieron con la generación equivocada, exacto, porque ya no vamos a dejar pasar esto", insistió.

"SOY GAY, PERO A MÍ NO ME METES ESA RATA"

Entre los jóvenes que marchan en Lima y en todo el Perú hay estudiantes universitarios, que se congregan en las inmediaciones de sus centros de estudios cerrados por la pandemia, amigos de barrio, hinchas de fútbol, adolescentes acompañadas por sus padres, grupos de artistas y de la comunidad LGTBI.

La excandidata transgénero al Congreso, Gahela Cari, también salió a las calles a marchar con mujeres y personas de la diversidad sexual y de género para reclamar contra el "gobierno golpista e ilegítimo" porque "no vamos a dejar que nos roben una vez más nuestro futuro".

"Las mujeres hemos demostrado que no tenemos miedo a enfrentarnos a este gobierno, que más que gobierno es una dictadura golpista y las juventudes hemos salido a dejar en claro que se han metido con la generación equivocada", declaró Cari a Efe.

La activista añadió que "no es casual que la mayoría de quienes están en las calles son jóvenes que están cansados de los políticos tradicionales". EFE

mmr/amr/ics

(foto) (vídeo)