Enrique López llama perezoso al Gobierno de Sánchez por no legislar una Ley de Pandemias que supla al estado de alarma

Condena el "discurso de odio" de Podemos, que ha cargado contra el acto de VOX en Vallecas, por negar al adversario que piensa de otra manera

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha acusado hoy a Pedro Sánchez de utilizar la pandemia con fines electorales, de "mentir" y de dirigir un Gobierno "perezoso" e "irresponsable" por no haber desarrollado una Ley Orgánica de Pandemias que permita a las Administraciones adoptar medidas para limitar los derechos fundamentales sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

Enrique López respondía así al anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno de que a partir del próximo 9 de mayo decaría el estado de alarma y confiaba en no tenerlo que prorrogar.

El consejero madrileño ha reiterado que es necesario legislar una Ley Orgánica de Pandemias que permita a las administraciones públicas seguir adoptando medidas que puedan limitar los derechos fundamentales en virtud de la situación epidemiológica que haya en cada momento. "Es un gobierno perezoso, Sánchez es un irresponsable y está utilizando la pandemia con fines absolutamente electorales", ha espetado.

En este sentido, ha dejado claro que el estado de alarma es una "excepción que hay que levantar cuanto antes", pero considera que para poder hacerlo es necesario "dotar de instrumentos jurídicos que permitan adoptar medidas" sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

Al ser preguntado por qué critica la decisión de Pedro Sánchez si el PP había pedido que se levantara el estado de alarma, Enrique López ha precisado que es cierto que lo vienen reclamando, pero ha puntualizado que también vienen pidiendo desde hace tiempo "una legislación alternativa, un plan B", que desde el PP han llamado Ley Orgánica de Pandemias.

Un instrumento jurídico --ha reiterado-- que permita a las administraciones públicas limitar derechos fundamentales en virtud de la situación epidemiológica, sin tener que recurrir al estado de alarma al cual, acusa López, "está abonado y tan a gusto está el señor Sánchez".

En cuanto a si ha habido malestar en la Unión Europea por las negociaciones de la Comunidad de Madrid para comprar la vacuna rusa Sputnik, el consejero de Justicia ha negado que éste se haya producido por parte de la Comisión.

Así, ha matizado que "no hubo ninguna negocaición" sino que "lo que hubo fue una petición de información". Y se ha preguntado si "es malo intentar traer vacunas?, que todos lo madrileños, españoles y europeos intenten alcanzar la inmunidad como lo están haciendo Israel, EEUU o Gran Bretaña".

En este sentido, ha acusado al Gobierno de decir "mentiras" por que "no es cierto que haya malestar en la UE" y ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegurando que lo que hay es "malestar en un Gobierno perezoso, que no se ocupa de sus ciudadanos, que está en otras cosas, pero no en cuidar a sus ciudadanos".

Y ha apuntado también la pregunta de por qué la vacuna rusa no cuenta con autorización en la Unión Europea cuando se está poniendo "en todo el mundo".

Enrique López ha querido hacer, además, un llamamiento a la concordia y a la tranquilidad ante el acto que ha convocado esta tarde VOX en Vallecas, después de las críticas que ha recibido de Podemos.

El consejero ha criticado a "esa izquierda radical" que está abonada, ha dicho, a la "memoria histérica" e intenta actualizar viejos enfrentamientos que en España no han conducido a nada.

En su opinión, Unidas Podemos está lanzando "discursos de odio" por negar al adversario porque piensa de otra manera. "Eso es lo que tenemos que condenar, esos discursos de odio de la izquierda radical", ha apostillado.