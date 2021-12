Enrique Santiago asegura que la nueva ley permite combatir la impunidad y juzgar los crímenes del franquismo

Destaca que la Ley de Amnistía no podrá ser utilizada como excusa por parte de los tribunales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha reivindicado que el proyecto de Ley de Memoria Democrática, a raíz de las enmiendas registradas, garantiza que "combate contra la impunidad de los crímenes" franquistas, dado que la Ley de Amnistía ya no será "excusa" para no juzgar a sus responsables.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a una protesta frente al Congreso por parte de representantes de colectivos memorialistas y de víctimas de la dictadura, que consideran insuficiente esta normativa.

Los asistentes a esta concentración han portado pancartas con lemas como 'Nulidad de la Ley de Amnistía' y 'Por una Ley de Memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo', además de corear consignas como 'Sin memoria no hay democracia', 'Verdad, justicia y reparación' y 'Fosas cerradas, heridas abiertas'.

El también dirigente de IU y secretario general del PCE ha señalado que hoy, día que se conmemora los Derechos Humanos, es un momento para mostrarse "solidario" con estos colectivos, máxime cuando esta normativa ya está en proceso para su tramitación parlamentaria.

"POR FIN" HABRÁ UNA LEY PARA JUZGAR LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Santiago ha defendido que la Ley de Memoria Democrática supone un "avance muy importante" en "materia de combate contra la impunidad" y ha destacado que España "por fin" tendrá una normativa que "esté en condiciones de juzgar y conocer los crímenes del franquismo, para garantizar la verdad y la reparación de estos delitos".

Sobre las demandas de los colectivos, ha dicho que el proyecto puede ser mejorado durante su tramitación, aunque piensa que las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos garantizan que no haya impunidad de los crímenes franquistas.

Eso sí, ha comentado que todavía hay margen para "avanzar más" en las garantías de reparación de las víctimas de la dictadura, al añadir que Unidas Podemos estará "muy atento" a incorporar otras propuestas de otros grupos parlamentarios pero, sobre todo, de las asociaciones.

DEJADEZ DE LA JUSTICIA

Para Santiago, el texto de las enmiendas, sobre todo en la enmienda que fija a los crímenes contra derechos humanos no son amnistiables y no prescriptibles, hace que la Justicia pueda juzgar los casos de "torturas, asesinatos o desapariciones" forzosas cometidos durante la dictadura.

En este sentido, ha dicho que el problema de la impunidad no viene determinado por la Ley de Amnistía, dado que al ser crímenes contra los derechos humanos esta normativa no les alcanza. No obstante, ha dicho que la Justicia se "ha escudado" en esa normativa como "excusa" para su "dejadez" a la hora de "no perseguir" los delitos del franquismo.

COLECTIVOS DE VÍCTIMAS RECELAN DE LA LEY

Por su parte, el portavoz del Encuentro de Memoria y Víctimas del Franquismo, Miguel Ángel Muga, ha manifestado que el actual la Ley de Memoria Democrática les sigue decepcionando, pese a contener avances, dado que los colectivos piensan que se "mantiene el modelo español de impunidad".

"No creemos que haya medidas para que se puedan juzgar a criminales franquistas que cometieron crímenes de lesa humanidad", ha apuntado para exigir la "nulidad" de la Ley de Amnistía y de los tribunales franquistas que emitieron condenas a personas por ejercer derechos básicos.

De esta forma, ha augurado que los colectivos van a seguir presionando para que se introduzcan mejoras en el texto parlamentario, dado que es la "última oportunidad" de lograr "justicia", pues los "victimarios" de la dictadura van muriendo.

En este sentido, ha reprochado al PSOE que siga empeñado en una serie de líneas rojas como mantener la Ley de Amnistía y no indemnizar a las personas condenadas por el franquismo por ejercer derechos fundamentales y democráticos. Por ello, ha lamentado que tenga que ser Argentina quien opte por juzgar al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa.