Enrique Santiago dice que Iglesias no es fácil de sustituir pero destaca la capacidad de Díaz para liderar UP

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El dirigente de IU y futuro secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha señalado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es una persona que no es fácil de sustituir pero ha destacado la capacidad de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para asumir el liderazgo en Unidas Podemos.

Además, ha asegurado que Iglesias, con su salida del Ejecutivo para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha demostrado una "inmensa generosidad y audacia política" con su decisión, dado que la "batalla de primer orden en la política nacional" es precisamente esta región, donde la candidata de la "derecha y ultraderecha", en alusión a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, "no le han dolido prendas en declarar que el fascismo es el lado correcto de la historia".

El también secretario general del PCE ha advertido, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, de que la situación en Madrid "no es para hacer bromas" y es "muy grave", al aseverar que hay "ataques a la tolerancia y a la convivencia" al estar imponiéndose una "forma de gobierno" que acaba con los "derechos constituciones y esenciales".

"Y eso tiene un nombre, es la ultraderecha, el fascismo", ha insistido Santiago para decir que es "obligación" de "todos los demócratas" pararlo, no solo de Unidas Podemos. Por ello, Iglesias ha dado un "paso al frente" para fortalecer y ayudar a que ese objetivo sea posible.

Sobre la repercusión que tiene la marcha de Iglesias, ha comentado que no es una persona que "no es fácilmente sustituible" por su "gran capacidad política", pero a continuación ha reivindicado que Unidas Podemos es un espacio político que está "consolidándose" y que Díaz también ha demostrado su "inmensa capacidad de trabajo". Por tanto, ha augurado que "tomará las riendas rápido" de su nueva faceta como vicepresidenta y espera que en poco tiempo la salida de Iglesias no se note.

LA COALICIÓN ES ESTABLE

Por último, ha descartado que haya riesgo de adelanto electoral por riesgo de fractura en la coalición. Concretamente, Santiago ha dicho que el actual Ejecutivo es "muy estable" y que es normal que se "discuta" porque hay distintas visiones de ver las cosas, si bien todos se deben al "acuerdo programático" pactado.

En conclusión, ha reafirmado que "hay gobierno de izquierdas para mucho tiempo" y pronostica que será hasta final de legislatura. Y es que está convencido de que si hubiera hipotéticamente elecciones, la ciudadanía volvería a refrendar el Gobierno de coalición actual.