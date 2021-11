Enrique Santiago, en contra de elevar los años para calcular la pensión y la vida laboral: la gente no va a llegar viva

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, se ha mostrado hoy en contra de aumentar el número de años para calcular las pensiones y también rechaza incrementar la vida laboral de los trabajadores porque considera que "la gente no va a llegar viva" para disfrutar la jubilación.

Santiago ha realizado estas declaraciones durante un acto en el Cementerio Civil de Madrid con motivo del 42 aniversario del fallecimiento de la que fuera dirigente del Partido Comunista Dolores Ibárruri la "Pasionaria".

"Unidas Podemos no está a favor ni el PCE tampoco" de incrementar el tiempo para realizar el cálculo de la pensión de jubilación, ha precisado el dirigente del PCE después de que se ha conocido que el Gobierno ha enviado a Bruselas un documento con el compromiso de aumentar de los 25 a los 35 años el cómputo para calcular las pensiones.

"Es más, nos sorprende porque no es el acuerdo que había con los sindicatos", ha precisado Enrique Santiago, quien considera que "no puede ser" es que se exponga a trabajadores, que en muchas ocasiones soportan "condiciones de trabajo muy difíciles y empleos muy duros" a prolongar indefinidamente su vida laboral para poder optar a una pensión mínimamente digna.

"Hay que dejar bien claro en este país que no se puede jugar a la confusión", ha exclamado, antes de afirmar que "no es lo mismo la esperanza de vida de un trabajador que la de una persona que ha trabajado poco en la vida porque no lo ha necesitado o porque ha vivido de las rentas".

En este sentido, ha recalcado que los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a disfrutar "lo poco o mucho que les quede después de una edad más que ya suficiente, hasta los 65". Y ha añadido que "ya hasta los 67 parece bastante". Según Santiago, si se pretende prolongar la vida laboral de las personas que han trabajado 30, 35 o 40 años en condiciones de vida duras se "ahorrará mucho" porque "no van a llegar vivos a disfrutar ninguna pensión de jubilación y es algo que no se puede consentir". "Nosotros no estamos a favor de esa propuesta", ha remachado.