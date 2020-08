Ente internacional condena expresiones de Bukele contra el Supremo salvadoreño

San Salvador, 10 ago (EFE).- El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador condenó este lunes las expresiones que el presidente Nayib Bukele utilizó la noche del domingo, durante una cadena nacional de radio y televisión, en contra de los cinco jueces del Supremo.

Bukele arremetió nuevamente contra los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un fallo de inconstitucionalidad de un decreto que establecía un plan para la reactivación de la economía, paralizada por la pandemia de la COVID-19.

El mandatario expuso su inconformidad con la sentencia dada a conocer el viernes, llamó a los magistrados "hipócritas y malos abogados" y tildó de "sentencias espurias" a los fallos que ha emitido el máximo ente de Justicia del país.

Además, el mandatario dijo que de ser un dictador, como algunos sectores lo han catalogado, "los hubiera fusilado a todos. Un dictador salva mil vidas a cambio de 5", en referencia a los magistrados.

"Me llaman dictador. ¿Dictador?, los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera verdad. Un dictador salva mil vidas a cambio de 5, pero no, no soy un dictador, es más ellos (los cinco jueces del Supremo) son los dictadores que nos quitan los poderes que por Constitución y por ley tenemos", manifestó.

El Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional condenó en un comunicado de prensa las expresiones de Bukele por "suponer una amenaza a la independencia judicial y a la integridad de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional".

El ente también invitó a la sociedad salvadoreña a que, lejos de normalizar tales declaraciones, "reflexione sobre la gravedad que supone ese discurso de odio" y "la amenaza que representa para los magistrados y para el Estado Constitucional de Derechos".

Asimismo, llamó a las autoridades nacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que se mantengan vigilantes con el fin de garantizar la independencia judicial y la integridad de los jueces.

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional gran parte de la normativa que rigió la atención por parte del Ejecutivo a la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, lo que ha provocado que Bukele arremeta contra los jueces del Supremo.