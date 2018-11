¿Por qué puerta entraremos ahora al Reino Unido, embajador? Por la de Amigos

El embajador del Reino Unido, Simon Manley, ha enfatizado hoy que su país "seguirá siendo Europa" tras el "brexit" y aspira a ser el "principal socio" externo de la UE, en una posición que ha resumido cuando le ha preguntado "por qué puerta" entrarán ahora los españoles en sus aeropuertos.

"¿A partir del 1 de enero de 2021, cuando termine el periodo transitorio, entraremos a su país por la puerta de "Comunitarios", por la de "Terceros Países"...? ¿Por cuál?", se le ha preguntado al diplomático desde el público. "Por la de Amigos", ha respondido Manley, tras unos segundos de reflexión para resumir su postura.

El embajador ha reconocido que, tras el "brexit", las relaciones ya no serán las mismas, ni se mantendrá la libertad de movimientos que existe ahora entre el Reino Unido y los países del club comunitario, en ambos sentidos, porque ya no serán miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, también ha insistido en que su país comparte "los mismos valores" que existen en las sociedades de la Europa continental, está convencido de que va a afrontar "las mismas amenazas" que los Veintisiete y quiere ser un buen vecino.

En las relaciones post "brexit", ha explicado, esa posición se traduce en que Londres desea negociar un tratado de libre comercio para todo tipo de productos, "sin aranceles ni cupos", y está interesado en llegar a acuerdos recíprocos de exención de visado en los movimientos de británicos a Europa y de europeos al Reino Unido.

Manley ha subrayado que la voluntad compartida de llegar a ese tipo de acuerdos figura en la declaración política que acompaña al acuerdo del "brexit", una declaración que, si bien no tiene la fuerza legal del propio tratado de retirada de la UE, sí es "importante".

El embajador ha recordado que, en el acuerdo cerrado el pasado fin de semana en la cumbre extraordinaria de la UE, su país se compromete a pagar alrededor de 40.000 millones de euros a los Veintisiete como compensación a su salida del club comunitario.

"La factura no es barata, precisamente. Equivale casi al producto interior bruto de Canarias. Pero pensamos que es sensato y justo que paguemos lo que nos corresponde", ha precisado.

El diplomático, que antes de asumir su destino en Madrid dirigió las relaciones con la UE en el Foreign Office, ha reiterado que el acuerdo al que se ha llegado para materializar la voluntad expresada por los británicos en el referéndum de 2016 "es el mejor posible".

"Ahora lo tienen que aprobar el Parlamento británico y el Parlamento europeo. No va ser fácil, como cualquiera que lea los periódicos se puede imaginar, pero los diputados de mi país deben saber que la UE no va a negociar ningún acuerdo diferente. Se trata de este acuerdo, o del famoso 'no deal' (sin acuerdo)", ha añadido.

José María Rodríguez