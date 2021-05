La enviada de la ONU para Birmania dice que no se ha logrado culminar el golpe

Tokio, 28 may (EFE).- La enviada de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, afirmó este viernes que el golpe de Estado militar en Birmania "no ha culminado con éxito" porque no ha desembocado en "una dictadura militar estable" por lo que insistió en que es el momento de un diálogo inclusivo de todos los actores implicados en el conflicto.

"El golpe empezó pero, desde mi punto de vista, no ha terminado y la situación no estará estabilizada mientras haya gente en la calle luchando por sus derechos y tengan el movimiento de desobediencia civil con gente que no va al trabajo y no se reabran muchas cosas" afirmó la diplomática en una rueda de prensa en Tokio, donde mantuvo una reunión con el ministro nipón de Exteriores, Toshimitsu Motegi.

"Entonces el golpe no ha terminado con éxito, no hay una dictadura militar estable", recalcó.

La diplomática, que ha pasado dos meses en Bangkok para mantener contactos con autoridades de la región y a la espera de poder visitar Birmania, insistió en que ante la situación de incertidumbre del país es necesario un diálogo de todas las partes implicadas para encontrar una solución pacífica.

"El diálogo no significa que nos rindamos o que legitimemos a la junta. Tenemos que buscar una salida", dijo la diplomática, que abogó por un diálogo multilateral en el que participe la comunidad internacional, aunque evitó dar detalles.

RIESGO DE GUERRA CIVIL

Schraner alertó del riesgo de guerra civil si no se encuentra una solución pacífica, ante la situación de inestabilidad del país por los movimientos de protesta, las huelgas de funcionarios, el colapso de la economía y la creciente oposición violenta al Ejército birmano, con la alianza de los grupos étnicos armados en zonas fronterizas.

"Deberíamos hablar con todo el mundo, no deberíamos menospreciar a nadie", insistió.

La enviada de la ONU eludió reconocer la legitimidad al autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, formado por opositores a la junta militar, y señaló que le corresponde a cada país decidir qué gobierno reconoce.

Sin embargo, subrayó que el golpe de Estado y la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad birmanas le obligaron a abandonar momentáneamente la "diplomacia silenciosa" que ha empleado en los últimos años y denunciar la represión, al igual que hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

La diplomática reconoció que sigue sin poder entrar en Birmania, aunque no cree que el líder de la junta, el general Min Aung Hlaing, rechace el diálogo con ella, pues mantuvieron una larga conversación el pasado 24 de abril en Yakarta con motivo de la cumbre especial sobre Birmania de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En este punto, reclamó el cumplimiento del consenso de cinco puntos alcanzado durante aquella cumbre, entre ellos el fin de la violencia contra civiles y "un dialogo constructivo entre todas las partes para buscar una solución pacífica" con la intervención mediadora de la ASEAN.

Al menos 831 personas han perdido la vida tras el golpe a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.