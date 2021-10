ERC amenaza con "tumbar" los presupuestos si la mesa de diálogo no avanza

Barcelona, 18 oct (EFE).- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha alertado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de que, si no genera unas "condiciones favorables" para la negociación y la mesa de diálogo "no avanza", Esquerra podría "tumbar" los presupuestos generales del Estado para 2022.

Así lo ha advertido en rueda de prensa Vilalta, que ha explicado que ERC aún no ha tomado la decisión de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario, porque está a la espera de ver cómo evoluciona la postura del Gobierno en los próximos diez días.

ERC ha querido lanzar un "aviso" al Gobierno: "No está generando las condiciones favorables para la negociación de los presupuestos, no está haciendo su trabajo", ha dicho Vilalta.

No se dan ahora mismo esas condiciones, ha advertido, porque por ejemplo "incumplen sus compromisos" de ejecución presupuestaria con Cataluña para este año y "no respetan la lengua catalana" en los borradores de la ley estatal del audiovisual.

Además, en el congreso celebrado este fin de semana, el PSOE ha intentado "escapar del contexto de la mesa de negociación política" con la Generalitat, porque "intenta, siempre que puede, esconder el conflicto político" con Cataluña.

"Si la mesa de negociación no avanza" y "no se dan pasos adelante" en favor de una "resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y el Estado", ha subrayado, será "muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que puedan avanzar el resto de espacios de negociación".

Pese a que ERC sí facilitó la aprobación de los últimos presupuestos estatales, eso "no presupone que tengamos que volver a hacer lo mismo", ha advertido.

Y ha añadido: "No sería la primera vez que tumbamos unos presupuestos porque no son buenos para la ciudadanía".

Vilalta ha remarcado que, para que ERC facilite la aprobación de los presupuestos, es necesario ir dando "pasos adelante" en la mesa de diálogo y no quedarse solo con la "foto" de la reunión del pasado 15 de septiembre.

Si el Gobierno quiere contar con ERC para la aprobación de los presupuestos, "lo está haciendo muy mal, lo está haciendo al revés", ha insistido.