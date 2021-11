ERC apela al Gobierno a moverse si quieren su apoyo a los PGE: "Nuestros votos no son gratis"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha apelado este viernes al Gobierno a moverse si quieren que su formación apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras recriminar que hasta ahora no han visto una actitud por su parte que permita avalarlos.

"Nuestra voluntad no es de bloqueo, no somos los que vamos a bloquearlo todo, pero nuestros votos no son gratis ni a cambio de nada. Al contrario, deben ganarse. Se los tiene que ganar el Gobierno", ha destacado en rueda de prensa acompañada de la diputada republicana en el Congreso Carolina Telechea, y que se ha hecho de forma simultánea con el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, y la diputada en el Congreso de esta formación Mertxe Aizpurua, para explicar las enmiendas que han presentado conjuntamente.

Para Vilalta, el Gobierno "no está actuando a la altura del momento ni está siendo consciente de que debe ganar" los votos de los republicanos, y ha advertido de que no ayuda la decisión de PSOE y Unidas Podemos de apoyar en el pleno del Congreso a los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional.

Así, ha asegurado que la futura aprobación o no de los PGE dependerá de la voluntad negociadora del Ejecutivo central ante las enmiendas que presenten y de que respondan "favorablemente" a dichas demandas.

ENMIENDAS CONJUNTAS CON BILDU

La dirigente de ERC y Telechea han concretado las enmiendas conjuntas que han presentado con Bildu en cuatro ámbitos: defensa de la memoria democrática; feminismo e igualdad; apoyo a los ayuntamientos, y transparencia económica.

Sobre memoria democrática, la diputada en el Congreso ha explicado que reclaman el traspaso y museización de la comisaría de Via Laietana de Barcelona así como la cesión del fuerte de San Cristóbal así como los terrenos anexos en beneficio del Gobierno foral de Navarra.

En materia de feminismo e igualdad, ambas formaciones quieren acabar con la "pobreza menstrual", y por ello piden que se aplique a estos productos el IVA reducido del 4% --actualmente es del 10%-- y garantizar su acceso en edificios públicos, entre otras acciones.

También reclaman que a los Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales se les aplique el mismo régimen de jubilación anticipada que a la Policía Nacional y a la Ertzaintza.

En otros ámbitos, han presentado una enmienda conjunta para combatir la economía sumergida, y por ello piden actualizar la lista de paraísos fiscales, y otra que reclama la creación y dotación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

LEY DEL AUDIOVISUAL

Tras reivindicar que las negociaciones requieren discreción para que lleguen a buen puerto, ha asegurado que ha habido contactos con el Gobierno para concretar la protección que debe darse al catalán en el marco de la ley del audiovisual, a través de porcentajes o cuotas.

"Hay concreciones. Es un compromiso que se concretará. Se está acabando de ajustar", ha apuntado Vilalta, que también ha reivindicado que están trabajando con el Ejecutivo catalán, a través de comisiones, temas relacionados con traspasos de competencias, y el poder tener una cláusula de compensación para que Cataluña no quede por debajo de la media en la ejecución presupuestaria.

Al preguntársele si han presentado alguna enmienda conjunta a los PGE con Junts, Vilalta ha dicho que no y que ello obedece a que la apuesta estratégica y el enfoque de la negociación de las cuentas por parte de ambas formaciones es "diferente", al recordar que Junts presentó enmienda a la totalidad y ERC no.