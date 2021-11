ERC avisa a JxCAT de que Cataluña es "mucho más" que una discusión entre ambos

Madrid, 4 nov (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado a JxCAT que Cataluña es "mucho más" que una discusión entre los dos partidos y ha lamentado que la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, criticara ayer el pacto conseguido por los republicanos con el PSOE para fijar "un poco de catalán en Netflix".

Durante el segundo día de debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, Rufián ha advertido a Nogueras de que "mientras nos peleamos por nuestro pasado o por el presente más presente y más futuro estamos regalando a otros" los votos, en referencia a la derecha.

"Cataluña es mucho más que una conversación...que una discusión entre ERC y Junts....Cataluña es muchísimo más", ha puntualizado Rufián tras insistir a Junts que "todos y todas somos catalanes votemos a quienes votemos".

Nogueras dijo ayer durante su defensa de la enmienda a la totalidad a los presupuestos que el blindaje del catalán está reconocido en los tratados y convenios europeos que el Gobierno "está obligado a cumplir" y que, por lo tanto, "nadie tiene que darle nada a cambio".

"Nos humillan y nos engañan", aseguró y "votar a favor de los Presupuestos" es votar "que la mitad de lo que nos toca no llegue", por lo que ha pedido "hacer piña" para "ser útil, pero útil de verdad".

Rufián le ha contestado este jueves que "a mí me da igual el apellido, la lengua, el origen o el partido de un catalán...ser independentista no te hace más ni menos catalán o catalana. Nuestra obligación como representantes públicos...es interpelar a cuanta más gente posible sea...pero decirles que porque no comparten esta vía o esta idea no son catalanes nos parece muy mala idea", le ha recriminado a Nogueras.

"Y creemos que cualquier partido, pero especialmente el partido que tenemos el honor de representar, ERC, debe gobernar para todos y para todas voten a quien voten y hablen la lengua que hablen", ha puntualizado.