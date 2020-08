ERC, BNG, Adelante y Més exigen al Gobierno "valentía" frente a la monarquía

Barcelona, 16 ago (EFE).- El coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, la portavoz de BNG, Ana Pontón, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la concejala de Més per Mallorca, Neus Truyol, han exigido al Gobierno más "valentía" y "contundencia" frente a la monarquía y la despenalización del delito de injurias.

Lo han hecho durante una reunión telemática después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya decidido archivar las diligencias que abrió a los tres primeros por un supuesto delito de injurias a la Corona a raíz de unas expresiones que pronunciaron contra el rey y la Monarquía.

Durante el encuentro, Aragonès ha exigido al Ejecutivo que "no mire hacia otro lado" ante la "corrupción" de la monarquía ni centre responsabilidades únicamente en el rey emérito: "En ningún caso se puede mirar sólo a la persona de Juan Carlos de Borbón porque si todos estos hechos se han cometido es porque hay una institución monárquica para poder cometer estos supuestos delitos".

El vicepresidente de la Generalitat también ha tachado a Unidas Podemos de "republicanos asintomáticos" y los ha instado a "hacerse notar" al mismo tiempo que ha urgido al Gobierno a "ponerse las pilas" con "contundencia" para garantizar "máxima transparencia", revelar el paradero de Juan Carlos I y pedir responsabilidades al actual Jefe de Estado.

"Felipe VI es claramente un rey que ha sido beneficiario de todo el caparazón que ha permitido que Juan Carlos de Borbón haya llevado a cabo los presuntos negocios turbios en los que está implicado", ha denunciado.

Por su parte, Truyol ha urgido a PSOE y Podemos a actuar con "valentía" para combatir la supuesta "corrupción" de la monarquía en lugar de "justificar muchas de las decisiones que se están tomando en las últimas semanas desde la Casa Real".

"España se tiene que destronar. Ese es el primer paso", ha sostenido al apostar por un debate "tranquilo y con sosiego" sobre el modelo de Estado y asegurar que seguirán ejerciendo la libertad de expresión "pese a quien pese".

Desde el BNG, Pontón ha asegurado que su partido no va a permitir que le "tapen la boca ni los ojos" desde la extrema derecha o los poderes fácticos del Estado ante la "tremenda corrupción" en torno a la Casa Real, y ha instado al Gobierno a dejar de "amparar" esta supuesta corrupción.

Por eso, ha reclamado junto a los otros líderes, que se despenalice las injurias a la Corona porque este delito es "incompatible" con la democracia, al igual que -considera- lo es la Monarquía, una "institución anacrónica" y un "residuo del franquismo".

Pontón ha criticado el intento de salvar a la monarquía a través de una "huida pactada" del rey emérito y ha dicho que "el debate no es tanto referéndum sí o no, sino monarquía sí o no", por lo que ha instado a todos trabajar para conseguir su "abolición" y que se reconozca el Estado plurinacional.

Finalmente, Rodríguez ha insistido en la necesidad de hacer un referéndum para decidir sobre el modelo de Estado, así como reclamar "en lo inmediato" eliminar el delito de injurias y ultraje a la Corona del Código Penal porque es "una anomalía" en un sistema democrático.

A su juicio, hay que abrir este y otros "candados" de la Transición, ya que ve a la monarquía como "el tapón" para el debate sobre la república, y ha censurado que la Casa Real haya "encubierto al menos un año las fechorías financieras" de Juan Carlos I mientras Felipe VI era "beneficiario" de estos negocios.

Sobre la actitud del Gobierno en relación al rey emérito, ha considerado que Podemos ha sido "bastante coherente", aunque le ha pedido que aproveche su presencia en el Ejecutivo para "dibujar un horizonte republicano", mientras ha criticado la postura del PSOE por ser "inamovible" y "el partido más útil a la monarquía".