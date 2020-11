ERC da por hecho el acuerdo Bildu-PSOE sobre Presupuestos y cree que rechazarlo revela "carencias" democráticas

Rufián desvincula la reforma del delito de sedición de los Presupuestos e insiste en que ese cambio legal no es la solución

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dado por hecho la existencia de un acuerdo entre Bildu y el PSOE sobre los Presupuestos, pese a que los socialistas lo nieguen, e incluso lo considera "una buena noticia" y que criticarlo revela "carencias" democráticas.

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha dado a entender que sabía de antemano que Bildu iba a hacer público su apoyo a los Presupuestos Generales de 2021 antes del debate de totalidad: "Tenemos un acuerdo de coordinación con la izquierda abertzale y nos sorprenden pocas cosas de Bildu --ha comentado--. Hace mucho que la izquierda abertzale está haciendo política interesante y muy coordinada con nosotros".

Y en cuanto al empeño del PSOE en negar ese acuerdo, ha comentado que si el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, afirma públicamente que 'las negociaciones están bien encaminadas' y que 'si no se tuercen' habrá un voto favorable de Bildu a los Presupuestos, pes es obvio que hay un acuerdo: "Eso en mi pueblo se llama tener un acuerdo", ha zanjado.

ES UNA FALACIA IDENTIFICAR A BILDU CON ETA

Es más, considera que ese acuerdo es "una buena noticia" dado que Bildu es la segunda fuerza política del País Vasco con una fuerte implantación en los municipios, por lo que considera que criticarlo revela "carencias". Además, cree "una anomalía democrática" y "una falacia" calificar a Bildu "como la ETA".

En cuanto a si ese acuerdo saca de la ecuación a Ciudadanos, Rufián ha dicho no poder hablar "por los PSOEs", y admite que para algunos socialistas es "mediáticamente mucho más cómodo" pactar con los 'naranjas', que a su juicio en un partido "desesperado" que, ante la previsible derrota en Cataluña, busca relevancia con los Presupuestos. Eso sí, ha vuelto a reiterar que la presencia de Ciudadanos en los Presupuestos es "incompatible" con ERC.

GLOBOS SONDA QUE NO TIENEN NADA QUE VER

Por otro lado, Rufián ha negado que la reforma del delito de sedición tenga que ver con la negociación de los Presupuestos: "Entiendo que es muy goloso vincular una cosa con otra o calificar, según qué anuncio o globo sonda como gestos para con ERC o con el independentismo, pero no tiene que ver una cosa con otra".

En todo caso, cree que es "una buena noticia" que el Gobierno quiera "democratizar el Estado" cambiando el tratamiento penal de la sedición, ya que "es un delito que no tiene sentido y no tiene analogía en la Unión Europea", pero ha insistido en que esa reforma "no es la solución" ya que el independetismo sigue teniendo políticos en la cárcel. "Eso es de primero de democracia", ha añadido.