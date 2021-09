ERC defiende la mesa de diálogo como un éxito del independentismo "más allá del quién"

Vilalta insiste en que no contemplan que Sánchez no esté: "No entenderíamos otra realidad"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido este miércoles que la mesa de diálogo es un éxito del independentismo "más allá del quién, del qué y del cómo".

En declaraciones a los medios en Cardona (Barcelona), donde el grupo parlamentario republicano ha celebrado una jornada de trabajo para encarar el curso político, ha sostenido que la reunión de la mesa de diálogo prevista para la semana que viene es una ventana de oportunidad para avanzar hacia la solución del conflicto catalán y ha asegurado que ERC se siente "fuerte" para afrontar una negociación con el Gobierno central.

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará o no en este encuentro, Vilalta ha insistido en que no contemplan que no esté: "No entenderíamos ninguna otra realidad", ya que cree que esta reunión supone el recomienzo de la mesa de diálogo y que ambos gobiernos se comprometieron a participar al máximo nivel.

La portavoz republicana ha lamentado que el "ruido ambiental no ayuda", pero ha subrayado que los dos gobiernos están trabajando para acabar de concretar la fecha, las delegaciones y el orden del día, que cree que debe ser claro para que se pueda hablar de todo.

También ha reclamado a Junts ir con toda la fortaleza a esta mesa de diálogo porque, según ella, no van solos, sino que cuentan con los "consensos de país, que pasan por poder votar y por que se acabe la represión contra el independentismo".

Así, ha apuntado que la manifestación de la Diada de este sábado es una nueva posibilidad para demostrar que "el independentismo sigue fuerte, sigue vivo", y ha llamado a la movilización para canalizarla para la mesa de diálogo y reclamar al Gobierno central que hay que resolver el conflicto democráticamente.

Preguntada por si hay que convocar una mesa de diálogo entre partidos catalanes, como reclama el PSC, Vilalta ha replicado que el conflicto es "entre Cataluña y el Estado, no es un conflicto entre catalanes", y ha argumentado que las cuestiones que se pueden debatir entre las formaciones en Cataluña ya lo pueden hacer en el Parlament.

"No hace falta ni inventarnos otros instrumentos ni gobiernos alternativos. Lo que es necesario es resolver el conflicto político entre el Govern de Catalunya y el Gobierno del Estado", ha zanjado.