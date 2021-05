ERC a Illa: "¿Cómo creen que se puede dialogar con presos?"

Barcelona, 21 may (EFE).- La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ha emplazado al líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, a que tenga "la valentía política" de "sentarse a dialogar y negociar", y le ha preguntado: "¿Cómo creen que se puede dialogar con presos?".

"Si se quiere reivindicar 'tarradellista', trabaje por una amnistía que garantice el retorno a Cataluña de los exiliados", ha asegurado este viernes en la sesión del debate de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès.

Ayer, el líder socialista en el Parlament se reivindicó como 'tarradellista': "Yo no soy nacionalista, ni catalán ni español. No me gusta ponerme etiquetas".

Hoy Vilalta ha aprovechado su intervención para replicar al discurso de Illa de ayer, en el que lamentaba los "vetos" a su formación.

"¿Saben quién pone vetos? Los que se suman a mismas dinámicas que ha habido en el estado y vetan la respuesta democrática al conflicto", ha apuntado Vilalta.

Aun así, ha señalado que, "a pesar de la represión y de los presos", ERC "quiere sentarse a negociar", porque es "la obligación de todos".

También se ha referido al 'no' de los comunes a Aragonès, y ha señalado que su negativa es también "a investir a un presidente de izquierdas para hacer políticas de izquierdas".

En su réplica, Aragonès ha reivindicado el 1-O como el "gran paso adelante" desde el 14 de abril, aunque ha apuntado que su presidencia no es "una victoria de partido".

La réplica a Aragonès la ha hecho el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, que ha recordado en su intervención a los presos del 1-O.