ERC, Junts, CUP y Vox rechazan en el Parlament abrir el diálogo en Cataluña en la mesa de partidos

PSC y comuns votan a favor y Cs y PP se abstienen

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha rechazado este jueves una moción del PSC sobre el diálogo en Cataluña para "facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país", con 84 votos en contra (de ERC, Junts, CUP, Vox), 41 a favor (de PSC y comuns) y 7 abstenciones (de Cs y del PP).

La moción votada tiene un único punto por el que el Parlament instaba al Govern "a convocar, por parte de la Presidencia de la Generalitat, a todas las presidencias de los grupos parlamentarios con el objetivo de construir un espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país", en la mesa de partidos que aprobó la propia Cámara.

La portavoz socialista en la Cámara catalana, Alicia Romero, ha criticado que ERC y Junts voten en contra del diálogo en Cataluña en una mesa de partidos cuando en 2018 estaban a favor, y el Parlament aprobó la creación de la misma, y el entonces presidente Quim Torra convocó dos reuniones de esta mesa: "No se entiende".

Por su parte, el diputado de los comuns David Cid ha lamentado que los socialistas no aceptasen su enmienda para "rechazar la estrategia judicial del PP y Vox contra los indultos" a los presos del 1-O, ha pedido aprovechar estas medidas de gracia en la mesa del diálogo, y considera que Catalunya necesita victorias y alianzas.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, también ha reprochado que los socialistas no aceptasen su enmienda para un acuerdo nacional por la autodeterminación y la amnistía, y ha emplazado a dialogar en la Cámara catalana "y no más inventos de mesas".

El diputado Ernest Maragall (ERC) ha acusado al PSOE de querer "diluir el conflicto de la sociedad catalana con el Estado", y ha sostenido que las partes de la negociación no son los partidos catalanes sino que se trata de una negociación de gobierno a gobierno, en sus palabras.

La diputada 'cupaire' Dolors Sabater ha criticado que el PSC quiera "validar unas palabras que han pervertido: diálogo y grandes consensos" y ha reivindicado el referéndum para darle la voz al pueblo, para lo que les ha pedido que los socialistas reconozcan el derecho de autodeterminación.

Por parte de Vox, el diputado Joan Garriga ha afirmado que no se puede dialogar sobre si España existe o no: "Con delincuentes no se negocia", y ha calificado de 'partido Guadiana' a los socialistas, porque, según él, no se aclaran en su relación con Vox.

ABSTENCIONES

El portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque el PSC ha reconocido que hay un conflicto entre catalanes pero "acepta el marco mental de los nacionalistas", que consideran que hay un conflicto con el Estado, y ha reclamado un diálogo más amplio, sincero y abierto.

"No se puede soplar y sorber a la vez", ha criticado el líder del PP, Alejandro Fernández, que ha argumentado que no apoya la moción porque cree que eso sería blanquear la mesa del diálogo, y ha acusado al PSC de asumir el discurso independentista.