ERC, JxCat y CUP perfilan un "espacio de trabajo" para pactar su estrategia

Barcelona, 10 mar (EFE).- ERC, JxCat y la CUP perfilan la creación de un "espacio de trabajo" para pactar una estrategia conjunta independentista a lo largo de esta próxima legislatura.

La CUP propone a Pau Juvillà como presidente del Parlament

Así lo ha explicado en declaraciones a TV3 el diputado de la CUP Carles Riera, uno de los miembros del equipo negociador de su formación que participa en las conversaciones postelectorales.

En estas negociaciones discretas, ha señalado Riera, las tres fuerzas soberanistas ya han "hablado de unidad estratégica del independentismo".

"Hemos acordado que en esta legislatura crearemos un espacio de trabajo conjunto de las fuerzas políticas independentistas y del resto de actores sociales y civiles independentistas, para elaborar y promover una estrategia hacia la autodeterminación", ha revelado.

En ese espacio, ha apuntado, las diferentes organizaciones independentistas podrán definir una estrategia conjunta en "todos los escenarios de lucha".

Según Riera, "el reto principal es llegar a acuerdos sobre qué hacemos en esta legislatura" para avanzar hacia la independencia.

A su juicio, esta legislatura debe ser la del "ejercicio de la autodeterminación", y por eso la CUP "pone un nuevo referéndum sobre la mesa, tanto si el Estado quiere como si no".

Si las fuerzas independentistas llegan a acuerdos estratégicos sobre la hoja de ruta, "será mucho más fácil tener estrategias compartidas en el Congreso o a nivel internacional", ha añadido.

Por otra parte, Riera ha confirmado que la CUP ha sugerido a ERC y JxCat situar a su diputado por Lleida Pau Juvillà como próximo presidente del Parlament.

No obstante, ha evitado hablar de "vetos" a otros posibles candidatos, en caso de que JxCat ponga sobre la mesa un nombre.

Según Riera, "lo importante no es el juego de sillas, no es el cargo", sino asegurar tres objetivos: que la Mesa del Parlament tenga "mayoría independentista", que asuma una "función de defensa de su soberanía" frente a los tribunales españoles y que la presidencia no quede "en manos de un partido del 155".