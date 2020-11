ERC y JxCat pactan "discreción" y "lealtad" en el Govern frente a la covid-19

Barcelona, 19 nov (EFE).- El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha asegurado este jueves que, tras la última crisis en el seno del Govern, los republicanos y JxCat han pactado trabajar con "discreción" y "lealtad" para seguir tomando medidas frente a la pandemia de la covid-19 en Cataluña.

JxCat y ERC llevaron ayer miércoles al límite su pugna interna, hasta el punto de causar una alteración en el funcionamiento del comité de crisis contra la covid-19, en el que los consellers del Govern discuten qué medidas tomar para hacer frente a la pandemia.

Posteriormente, el vicepresidente del Govern en funciones de president, Pere Aragonès, de ERC, y la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, de JxCat, se reunieron para tratar de rebajar tensión y reconducir la nueva crisis entre socios de coalición.

Por la noche, consellers de una y otra formación volvieron a reunir el comité de crisis contra el coronavirus para acabar de perfilar el plan de desescalada.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Sabrià ha asegurado saber "de dónde viene" la filtración de un borrador del plan de desescalada que desató la crisis, pero ha evitado ahondar en la polémica para no contribuir al "ruido".

Los dos socios del Govern, según Sabrià, "hemos aclarado que no podíamos continuar trabajando de la manera como se estaba haciendo" y que, para poder tomar medidas frente a la pandemia se requiere negociar, hablar y decidir con "tranquilidad" y "discreción", dialogando "con todos los sectores" afectados por las medidas de restricción y sabiendo que "no podrá pasar lo que todo el mundo quiere, porque no todo el mundo quiere lo mismo".

Esas decisiones, en todo caso, no se pueden tomar "en base a presiones que no son leales", ha advertido Sabrià, que ha destacado que por la tarde, tras el acercamiento entre Aragonès y Budó, la situación en el Govern ya era "mucho mejor".

Ambas formaciones de gobierno, ha explicado, se han conjurado para "mantener la discreción que requieren las reuniones de gobierno, trabajar lealmente entre socios y tomar las decisiones entre todos".