ERC no ve importante "quién" está en el Gobierno sino "qué" desea hacer

Barcelona, 12 jul (EFE).- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha indicado sobre la remodelación del Gobierno que a su partido no le importa "quién" es ministro sino "qué" desea hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con Cataluña, y si desea plantear una propuesta política para resolver el conflicto con el Estado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de ERC, su portavoz ha afirmado que no deseaba valorar los cambios de ministros porque "esto es una remodelación en clave de gobernabilidad del Estado, y aquí no entramos, no nos preocupa cómo se organiza el Gobierno español".

"No nos preocupa tanto el quién como el qué -ha precisado-, es decir, qué piensa hacer, y si va a tener una propuesta para Cataluña con la que negociar" en la mesa de diálogo entre ambos gobiernos.

Vilalta ha recordado que la parte catalana ya hace tiempo que tiene claro cuál es su propuesta, "que pasa por un referéndum de autodeterminación y por la amnistía, porque debe detenerse la represión y poner fin a todos los procedimientos judiciales".

"La gobernabilidad del Estado no nos ocupa -ha afirmado-, lo que sí nos ocupa es cómo podemos ayudar a la gente y ser útiles para ella haciendo posible que tiren adelante las políticas necesarias, y también resolviendo el conflicto político entre Cataluña y el Estado".

Según la portavoz republicana, lo que espera su partido del Gobierno "es que sea consciente de la necesidad de negociar con Cataluña y que ponga encima de la mesa una propuesta, porque aún no la conocemos".

Sobre los Presupuestos del Estado, Vilalta ha señalado que ERC buscará coordinarse con JxCat en el Congreso a fin de tratar de conseguir "los consensos necesarios para que haya una posición común" pero siempre con la voluntad primordial, ha matizado, de "ser útiles a la gente, y esto vale para los Presupuestos y para cualquier ley en trámite".