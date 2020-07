ERC pide a Torra convocar la reunión de la parte catalana para ir "preparados" a la mesa de diálogo

Reclama no utilizar las elecciones como "excusa" para no convocar la mesa de diálogo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reclamado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque ya la reunión entre partidos y entidades independentistas que anunció para acudir "preparados" a la mesa de diálogo cuando se produzca.

"Es importante que nos preparemos al máximo para ir con la máxima fuerza y consenso a la próxima reunión, que debe ser lo antes posible. Tenemos que ir lo más preparados posibles y con fortaleza para que se atiendan nuestras demandas y para exigir una respuesta al Estado, que hace demasiado tiempo que no tenemos", ha apuntado en rueda de prensa.

También ha insistido en que la mesa de diálogo entre los dos gobiernos debe reunirse lo antes posible este julio, y que por ello hay que hacer estas reuniones preparatorias, pero que, más importante que la fecha y el lugar donde se celebre, es "el contenido".

AUTODETERMINACIÓN Y AMNISTÍA

Según Vilalta, hay que reiterar en la mesa de diálogo que la propuesta catalana pasa por ejercer el derecho a la autodeterminación y por la amnistía, y exigir al Estado que ponga sobre la mesa su propuesta y poder así confrontarlas.

"Lo que no puede pasar es que se utilicen las elecciones, y más cuando aún no están convocadas, como excusa para no convocar la mesa de negociación", ha subrayado.

En su opinión, la pandemia del coronavirus no ha hecho desaparecer el conflicto catalán porque siguen habiendo "presos, exiliados y represaliados", y por ello apuestan por la única vía que ven posible: volver a la política lo que consideran un conflicto político.

"Nuestra propuesta es pasar de la superación de la emergencia a la reconstrucción, y de la reconstrucción a la república catalana", ha zanjado.