ERC pide a JxCat un gesto de responsabilidad para investir a Aragonès mañana

Barcelona, 29 mar (EFE).- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes a JxCat "un gesto de responsabilidad y confianza" para investir mañana al candidato republicano Pere Aragonès, y ha subrayado que, con la propuesta para reformar el Consell per la República, "no hay ningún escollo" que impida su voto favorable.

En una rueda de prensa telemática realizada tras la reunión de la dirección de ERC, Marta Vilalta ha reclamado al hasta ahora socio de Govern no desaprovechar "la oportunidad para salir mañana de la incertidumbre y poner en marcha" la nueva legislatura con un nuevo gobierno, algo que ha considerado como "más urgente que nunca".

Ha reconocido, sin embargo, que "pese a las conversaciones de los últimos días y horas, la segunda vuelta de la sesión de investidura prevista para mañana "puede ser una oportunidad perdida", aunque ha asegurado que no por ello dejarán de trabajar para que el acuerdo tenga lugar lo antes posible.

Según la portavoz de ERC, "no hay escollos insalvables" que justifiquen mañana una nueva abstención de JxCat, porque las tres formaciones independentistas ya coinciden en aspectos que podían distanciarlas, como por ejemplo, que "hace falta una estrategia independentista compartida, porque cuando vamos a una es cómo más avanzamos".

Otra coincidencia, ha explicado, "es la necesidad de reformular el Consell per la República (CxR), que es algo que ERC pide desde hace meses, porque se trata de un buen instrumento pero actualmente tiene disfunciones que hay que cambiar".

"Si esto era un escollo, que para ERC no lo era, -ha puntualizado-, ahora vemos que desaparece con la propuesta de reforma que ha realizado el propio consejo", por lo que "podemos encarrilar este órgano construyendo un espacio de coordinación estratégica que necesitamos".

Marta Vilalta ha reclamado, en consecuencia, a JxCat que haga "un gesto de responsabilidad y de confianza" mañana votando favorablemente la investidura de Pere Aragonès, "del mismo modo que ERC ya lo ha hecho, por ejemplo, al votar favorablemente a Laura Borràs a fin de que presidiese el Parlament".

Sobre las "disfunciones" que ve ahora mismo en el CxR, la portavoz republicana ha indicado que sobre todo son de carácter organizativo y que las mismas "no sólo las ve ERC, sino también muchas otras organizaciones independentistas".

ERC y la CUP coinciden, ha recordado en este sentido, en que actualmente el CxR "no es el lugar idóneo para que sea un espacio de coordinación estratégica", pero sí que podría serlo si se lleva a cabo una reforma.

"Encontraremos la mejor forma para que sea un instrumento útil a fin de culminar la república catalana", ha apuntado Marta Vilalta, que no considera necesario sumar a Pere Aragonès a la negociación entre partidos porque "ERC ya tiene unos equipos negociadores y considera que siguen siendo válidos".

ERC entiende que, aunque puedan quedar flecos "o carpetas abiertas" por negociar con JxCat, es posible cerrarlos con posterioridad a la votación de investidura, y de aquí que los republicanos hacen un llamamiento al partido liderado por Carles Puigdemont para que realice "un gesto de responsabilidad y confianza".

Según Vilalta, ERC no considera ahora mismo otras alternativas para hacer Govern que no pasen por sumar a la CUP y a JxCat, además de seguir dejando la puerta abierta a los comunes "si estos no se auto-excluyen".

Descartan, en todo caso, provocar el escenario de unas nuevas elecciones "porque el país necesita superar la situación de inestabilidad con un gobierno en funciones desde hace meses".