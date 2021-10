ERC y PNV reafirman su rechazo a la prisión permanente revisable tras la sentencia del TC e insisten en su derogación

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC) y el PNV han reiterado este miércoles su rechazo a la prisión permanente revisable pese a haber sido avalada por el Tribunal Constitucional y han dejado claro que seguirán demandando al Gobierno su derogación por tratarse de una medida punitiva excesiva.

Así se han pronunciado desde ambos partidos en declaraciones a Europa Press tras conocer que el alto tribunal ha declarado constitucional la reforma del Código Penal impulsada en solitario en 2015 por el PP e impugnada por la mayoría de partidos de la oposición, incluyendo el PNV.

TRIBUNAL CADUCADO

La portavoz de ERC en la Comisión de Justicia, Carolina Telechea, ha negado "credibilidad" al máximo intérprete de la Constitución por tratarse de un tribunal "caducado" y "conservador" que dicta sentencias "ideológicas", como todas las relativas al 'procés'.

Por eso ha subrayado que su formación continuará defendiendo la derogación de la prisión permanente revisable y defendiendo un Código Penal "menos punitivo" que no se someta continuamente a "reformas parciales" como las que se han hecho en la última década para incrementar diversas penas.

POPULISMO PUNITIVO

Tampoco ha modificado un ápice su posición el PNV, que ve la prisión permanente revisable un "ejemplo de populismo punitivo o de derecho penal exagerado". Para los nacionalistas vascos, el debate no está en si es o no constitucional "sino en si es oportuna, necesaria, idónea y proporcional", y, a su juicio, no existen razones de política criminal para una sanción no demandan expertos en la materia.

"Consideramos que no es una buena ley, que no hace a la sociedad mejor y que no añade eficacia para la evitación de delitos graves", dicen en el PNV, recalcado que estos argumentos fueron precisamente los que les llevaron a presentar en diciembre de 2019, y por segunda vez, una proposición de ley para tratar de derogar esa pena.