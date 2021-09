ERC quiere negociar los PGE pero pide al Gobierno "ponerse las pilas" y cumplir los de 2020

Emplaza a Junts a incorporarse a la mesa de diálogo y le pide que "no invente excusas"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que los republicanos quieren participar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero ha pedido al Gobierno central "ponerse las pilas" en las próximas semanas y meses para cumplir los acuerdos que llegaron en las cuentas de 2020.

"Queremos involucrarnos y participar en la negociación de los PGE", ha afirmado en rueda de prensa, aunque ha explicado que el Gobierno todavía no se ha puesto en contacto con ellos para iniciar la negociación.

Vilalta ha apuntado que para explorar el margen para la negociación es necesario que el Gobierno cumpla el acuerdo al que llegaron los republicanos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los Presupuestos del año pasado y ha dicho que espera comenzar a analizar qué grado de cumplimiento ha habido.

Ha reconocido que están "muy lejos de estar satisfechos" porque cree que ha habido algunas partes del acuerdo que sí que se han cumplido, otras que se han cumplido a medias y otras que no, por lo que ha urgido al Gobierno a acelerar el cumplimiento de ese acuerdo.

"Harían bien de ponerse las pilas en aquello que todavía no han cumplido. Si no, comenzaríamos bastante mal esta negociación", ha advertido.

Así, ha pedido que se reúna lo más pronto posible la comisión de seguimiento que acordaron cuando se aprobaron las cuentas de 2020 para poder repasar qué se ha cumplido, ya que, según ella, esta comisión no se ha reunido todavía porque hace poco que hay Govern en Cataluña.

También ha destacado que para que ERC esté abierta a negociar los Presupuestos es importante que haya un "clima favorable" determinado por que la mesa de diálogo avance.

Preguntada por que Junts haya pedido a ERC y CUP negociar conjuntamente los PGE, Vilalta ha celebrado que Junts quiera ahora negociar las cuentas cuando "el año pasado se autoexcluyeron" y ha contestado que están abiertos a hablarlo porque cree que pueden haber demandas compartidas.

MESA DE DIÁLOGO

Después de la crisis entre los socios del Govern por la delegación de la mesa de diálogo, la portavoz republicana ha emplazado a Junts a reincorporarse a esta mesa presentando una nueva propuesta que pase por miembros del Govern: "Contamos con ellos".

Vilalta ha dejado claro que la mesa de diálogo tiene que ser "de gobierno a gobierno" y que para que Junts participe deberán plantear una delegación en la que solo haya consellers.

Ha confiado en que en las próximas semanas habrá la posibilidad de que esto suceda, pese a que ha exigido a Junts no poner excusas: "Si alguien no quiere participar, que lo diga claro. Pero que no invente excusas. La mesa debe ser de gobierno a gobierno, esto lo habíamos decidido entre todos y así nos hace más fuertes".

"Sería una lástima que Junts no quisiera aprovechar esta oportunidad que tenemos delante. Sería renunciar a vías o caminos que tenemos a nuestro alcance para avanzar hacia la república catalana", y ha añadido que la puerta a que estén siempre ha estado abierta.

Asimismo, ha defendido que la evolución de la mesa de diálogo se irá valorando a medida que vaya avanzando y ha avisado al Gobierno de que "quizás no hacen falta prisas pero tienen que haber concreciones".