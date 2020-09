ERC replica a JxCat que Aragonès no hará de presidente y que están dispuestos a pactar su rol

Sabrià urge a alcanzar un acuerdo "global" ante la inhabilitación de Torra

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha replicado este martes al presidente de JxCat en la Cámara catalana, Albert Batet, que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no hará de presidente y que los republicanos están dispuestos a pactar su rol si el presidente, Quim Torra, es inhabilitado.

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que Batet haya pedido que "ningún independentista se aproveche de la represión" en el caso de que Torra sea inhabilitado.

"Es evidente que Pere Aragonès en ningún caso ha venido a hacer de presidente. Es evidente que seguirá dejándose las horas, las ganas y el espíritu para continuar tirando adelante este país, continuará luchando por Cataluña y por el Covid, y creo que el señor Batet no debe tener celos, nadie se tiene que asustar. Asumiremos el rol que nos corresponde, estamos dispuestos a pactarlo", ha asegurado.

Sobre cómo se harán las sesiones de control al presidente y al Govern, ha defendido que hay muchas vías para controlar la acción del Ejecutivo, como preguntas parlamentarias o preguntas en los plenos, y ha apuntado que si se convocan elecciones como propone ERC ya "no habrá más sesiones de control".

Sabrià ha insistido en que "no habrá usurpación de funciones, nadie quiere robar el espacio del otro", y ha vuelto a defender la necesidad de convocar elecciones antes de que Torra sea inhabilitado para acortar al máximo la situación de un Govern en funciones.

El dirigente republicano ha planteado que los partidos independentistas deben lograr un "acuerdo global" en el que se aborden todas las cuestiones que quedarán afectadas por la inhabilitación del jefe del Ejecutivo.

"A veces tenemos la sensación de que se nos propone pactar cositas. No. Qué haremos en el Parlament, cómo continuará el Govern, qué roles asume cada uno, cómo se distribuyen las funciones del presidente que sean delegables y cómo se sustituyen las que no lo son y que nos debilitan... Deberíamos ser capaces de hablar de todo", ha argumentado.

Por eso, ha urgido a trabajar para lograr este acuerdo, ya que advierte de que la sentencia del Supremo puede llegar cualquier día: "No nos sobran horas, no nos sobra tiempo. Nos deberíamos esforzar todo lo que podamos".

También ha vuelto a pedir responsabilidad a JxCat para evitar que la provisionalidad del Govern se alargue con el contexto actual por la pandemia: "Todo lo que no sea consensuado como respuesta nos llevará a una provisionalidad que no queremos y que el país no se puede permitir".

Y ha recriminado que JxCat prefiera esperar a la sentencia y no anticiparse a la inhabilitación: "Nos sorprende muchísimo que alguien confíe todavía en el Supremo. No tenemos margen para improvisar y para hacer movimientos de última hora. Necesitamos una respuesta acordada".