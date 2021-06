ERC replica a Iceta que su plan de un referéndum estatutario "suena vintage"

Madrid, 15 jun (EFE).- Los partidos independentistas catalanes en el Congreso han advertido al Gobierno que si de la mesa de diálogo no salen acuerdos concretos, no servirá de nada y creen que plantear un referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, como propuso este lunes Miquel Iceta, "suena un poco 'vintage'", ha dicho ERC.

Según el portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, su partido lleva noventa años defendiendo la autodeterminación de Cataluña y, por tanto, volver a un planteamiento estatutario "le suena un poco 'vintage'".

Rufián, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, sí ha valorado el talante negociador del nuevo Gobierno porque hasta hace muy poco, ha dicho, PP y PSOE no solo votaban juntos la aplicación del 155 sino que amenazaban con mandar a los geos "a no sé quien y a no sé donde".

"Es bueno que hablemos ahora de política", aunque algunos lo hacen obligados, ha señalado refiriéndose a los socialistas.

Sobre los indultos a los condenados del "procès" que ultima el Gobierno, Rufián ha insistido en que si bien ERC defiende la amnistía de todos los presos "no van a despreciar una medida que mitiga el dolor de los compañeros".

Para Miriam Nogueras, de JxCat, la propuesta de Iceta no es solución y ha emplazado al Gobierno a "dejar de dar patadas adelante" y asumir la realidad de Cataluña, que lo que quiere es un Estado independiente y así lo han votado los catalanes en las urnas.

Por parte del PdeCat, Ferrán Bel ha advertido de que por mucho que en una mesa de diálogo se pueda hablar de todo, como es obvio, si no se llega a ningún acuerdo "no dará sus frutos" y no servirá para cerrar esta crisis.