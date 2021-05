ERC se siente "estafada" por JxCat y solo negociará un Govern en solitario

Barcelona, 10 may (EFE).- La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que su partido se siente "estafado" por JxCat, por lo que ahora se abre "una nueva fase", hasta la fecha límite del 26 de mayo, en la que solo negociará la investidura de Pere Aragonès para poder empezar a gobernar en solitario, y no en coalición.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de ERC, Vilalta ha explicado que Esquerra considera "imposible" ahora mismo un gobierno de coalición con Junts, puesto que la negociación estaba bloqueada después de más de 80 días de conversaciones, pero no descarta renegociarlo 'a posteriori' después de la investidura.

"El compromiso por un gobierno en solitario es un paso firme -ha afirmado-, no es ninguna jugada táctica, es una decisión tomada por responsabilidad ante la gente de nuestro país con el objetivo de poder salvar un tesoro enorme, que es el de que el independentismo haya superado por primera vez el 50 % de los votos".

Según Vilalta, sobre la mesa de ERC figura ahora mismo sólo una opción: "Un gobierno republicano con un apoyo amplio como mejor opción para evitar una repetición electoral que no queremos y que el país no se puede permitir", ha afirmado.

La portavoz de ERC ha precisado que este pasado fin de semana "ya ha empezado una nueva fase de negociación" que se traduce con los contactos "ya iniciados con la CUP, los comunes y con JxCat".

"Iniciamos una nueva fase pero aquí no se acaba nada -ha aclarado-, porque siguen abiertos los contactos, las puertas seguirán abiertas para todas las formaciones que nos den apoyo en la investidura", pero ahora "hay que desencallar la situación facilitando la investidura y luego ya seguiremos hablando".

Sobre las declaraciones realizadas en las últimas horas desde JxCat, Vilalta ha indicado que ERC espera que esta formación "cumplirá su palabra y facilitará un gobierno en solitario de ERC".

El compromiso es este, ha puntualizado, y un gobierno en solitario no lo es con los comunes, con los cuales ERC ya negocia su apoyo a la investidura pero no su entrada en el Ejecutivo.

"Desde JxCat siempre han dicho que no querían especular con nuevas elecciones, pues bien, que cumplan con su palabra", ha exigido antes de recriminar "sus contradicciones constantes".

"Tiempo atrás -ha recordado- JxCat decía que no apoyaría ningún gobierno de ERC que incluyese a los comunes, y ahora dice todo lo contrario".

Sobre si el compromiso de "facilitar" un gobierno en solitario se debe materializar con el apoyo de los 32 diputados de JxCat o sólo de 4, Vilalta ha apuntado que ERC espera que sean "todos", porque "fueron todos los diputados republicanos los que votaron a Laura Borràs como presidenta del Parlament".

"Quién habla de gratuidad es JxCat, nosotros preferimos hablar de compromisos, y resulta -ha dicho- que ERC siempre ha votado en primera vuelta a todos los candidatos del espacio convergente: Artur Mas, Carles Puigdemont, Jordi Turull y Quim Torra".

"ERC siempre ha puesto todos sus votos en favor de Mas, Puigdemont o Torra, no sólo una parte", ha insistido Vilalta, para indicar que su partido espera reciprocidad.

Con respecto al principal escollo que ha impedido reeditar un gobierno de coalición, que es el de la coordinación estratégica y el papel del Consell per la República (CxR), ha explicado: "Las negociaciones estaban encalladas y no podíamos seguir así, porque dábamos un paso adelante, y al día siguiente otro atrás".

ERC, ha subrayado, no puede aceptar "que el Govern y su presidente queden tutelados por nada que no sea el Parlament" y, en consecuencia, resultaba imposible avanzar, puesto que no estaba dispuesta a permitir que un organismo pudiera "interferir".

El CxR, ha matizado, "no es en sí mismo un problema, pero en cambio sí que lo es el uso partidista que hace de él JxCat", y ha apuntado que "aquí nadie ha roto las negociaciones, nosotros no nos levantamos de ninguna mesa, lo que hacemos es cambiar de fase".