ERC teme que el PSOE quiere pactar la nueva ley con Cs y pide a Unidas Podemos que "no trague"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este martes que las negociaciones con el Gobierno sobre la nueva Ley de Memoria Democrática están "encalladas", ha mostrado su temor a que la parte socialista del Ejecutivo quiera pactar esa norma con Ciudadanos y ha pedido a Unidas Podemos que "no trague" con eso.

Tras recordar que esta es una de las normas que su formación quería negociar en paralelo a los Presupuestos para 2022, Rufián ha dejado claro que su formación sigue en el "no" al proyecto de ley que se tramita en el Congreso y al que ERC presentó un texto alternativo.

"Sospechamos que quieren cerrarla con un partido de derechas como es Ciudadanos", ha dicho, subrayando que ERC no va "tragar con eso" y que Unidas Podemos, en su opinión, tampoco debería hacerlo.

En este contexto, ha comentado que ERC quiere que la nueva ley sea "lo más digna posible" y que para ello pone sobre la mesa cosas muy "sencillitas" como declarar "ilegal" el régimen franquista, abrir la puerta a compensaciones económicas por las incautaciones del régimen franquista, y que se reconozca la responsabilidad de haber colaborado con el régimen de la cúpula de la Iglesia Católica y de las empresas que se aprovecharon del "trabajo esclavo" de los republicanos.

"Todo esto de momento no pasa y estamos en un 'no' bastante claro", ha señalado Rufián, para quien la nueva ley debería pactarse entre los "partidos históricos": PSOE, PCE, PNV y ERC y no con una formación "de derechas" como, a su juicio, es Ciudadanos.