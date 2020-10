Erdogan dice que lucha en Karabaj continúa hasta la "liberación del territorio"

Estambul, 2 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado este viernes el pleno apoyo de su país a Azerbaiyán en su enfrentamiento con Armenia, y ha vaticinado que la lucha "continuará hasta la liberación" de Nagorno Karabaj, el enclave separatista de población armenia en Azerbaiyán.

Armenia declara su disposición a negociar un alto el fuego

Saber más

"Armenia ha vuelto a atacar territorio de Azerbaiyán, cuando aún no se ha resuelto el problema creado por su ignominiosa ocupación de Karabaj, pero esta vez se ha encontrado con un resultado inesperado", aseveró el mandatario en Konya, en el centro de Turquía.

"Estamos con todas nuestras capacidades y de todo corazón junto a Azerbaiyán y lo seguiremos estando", agregó Erdogan en un discurso transmitido en directo por la cadena turca NTV.

"El ejército de Azerbaiyán ya ha liberado de la ocupación a unos cuantos lugares. La lucha continuará hasta que Karabaj sea liberado de la ocupación", concluyó el presidente turco.

Turquía es el único país que respalda plenamente a Bakú, aún después de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, EEUU, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron, pidieran ayer a Azerbaiyán y Armenia un "inmediato" alto el fuego.

Rusia, EEUU y Francia encabezan el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que vela por el cumplimiento del alto el fuego vigente desde 1994, pero Erdogan ha denunciado que este organismo "no solo no ha resuelto el conflicto sino que ha hecho lo posible por no resolverlo".

El conflicto de Nagorno Karabaj estalló en 1991 y llevó a Armenia a anexionarse de facto esta región, poblada por armenios cristianos pero adjudicada por la Unión Soviética a Azerbaiyán, de habla turca y mayoría musulmana.

Numerosos medios oficialistas turcos aseguran que en esta nueva ronda de enfrentamientos, iniciada el domingo pasado, Azerbaiyán utiliza drones de combate Bayraktar TB2 de fabricación turca, pero este extremo no ha sido confirmado ni desmentido por Ankara, que sí ha negado tajantemente los rumores de participación de cazas F-16 turcos.