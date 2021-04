Erkoreka cree que, "antes o después, Sánchez tanteará a los grupos" sobre el estado de alarma

Mantiene que "la limitación de la movilidad nocturna sigue siendo una medida imprescindible y más de cara a la primavera y el verano"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, sospecha que, "antes o después", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tanteará a los grupos sobre el estado de alarma" y no se llegará al 9 de mayo "en esta situación", a la vez que mantiene que "la limitación de la movilidad nocturna sigue siendo una medida imprescindible y más de cara a la primavera y el verano".

En una entrevista en 'Deia', recogida por Europa Press, Erkoreka afirma, demás, que "no tiene plasmación jurídica en ninguna parte" que se pueda cerrar Euskadi a petición del Consejo Interterritorial, tal y como ha afirmado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Ante la próxima revisión del Plan Bizi Berri y la posibilidad de preparar una respuesta jurídica que permita tomar medidas que decaerían con el fin del estado de alarma, Erkoreka precisa que lo que está en marcha es la tramitación en el Parlamento de una proposición de ley que establece medidas específicas para responder a la pandemia.

A partir de ahí, explica, el lehendakari lo que ha planteado es la prórroga del estado de alarma, ya que "la evolución de la pandemia no autoriza a pensar que sin ese instrumento, sin las posibilidades que ofrece, sea posible desarrollar una acción tan eficaz como la que es necesaria". "Si eso no se produce, habrá que ver qué otras alternativas existen, y si las instituciones centrales del Estado optan por actualizar algunas de las leyes de salud pública vigentes, particularmente la Ley Orgánica 3/1986", añade.

Con el marco normativo actual, al menos en Euskadi, dice tener dudas de que, sin el estado de alarma a partir del 9 de mayo, se posible mantener todas las medidas, salvo el toque de queda. A su entender, la limitación de la movilidad nocturna "sigue siendo un instrumento fundamental para cortar los contagios", ya que "a nadie se le oculta que el ocio nocturno es un entorno particularmente propicio para facilitar los contagios".

"Conforme transcurren las horas, que muchas veces van acompañadas de consumo de alcohol, se producen los relajamientos. Esa sigue siendo una medida imprescindible todavía, y más probablemente de cara a la primavera y el verano, con la propensión de la ciudadanía a hacer un uso intensivo del ocio nocturno", insiste, para subrayar que "todo depende del proceso de vacunación".

Por otro lado, cree que puede ocurrir que la caída del estado de alarma pudiera dejar en 'desventaja' a Euskadi vista la jurisprudencia del TSJPV. "De hecho, ya estamos en desventaja, y no solo Euskadi, sino otras comunidades donde han existido tribunales particularmente restrictivos. Hemos estado en una posición de desventaja y por eso el lehendakari pidió el estado de alarma, no porque sea propenso a los estados de alarma o los estados de excepción, sino que tuvo que subordinar su opinión a la prioridad del momento", reitera.

Tras señalar que "el motivo fundamental por el cual el presidente del Gobierno se resiste a prorrogar el estado de alarma o aprobar uno nuevo es la necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados", opina que "antes o después tanteará a los grupos". "Sospecho que lo hará. No creo que lleguemos al 9 de mayo en esta situación", afirma.

En cuanto al tiempo de prórroga del estado de alarma, dice que "se tiene que responder en función de la evolución de la pandemia y de la inmunización" y señala que "puede acordarse una prórroga para un tiempo determinado, y acortarla si la evolución lo permite".

Tras destacar que el nivel de restricciones en Euskadi es "importante", afirma que el lehendakari "está dispuesto a adoptar las medidas necesarias, cueste lo que cueste y siempre y cuando sean medidas efectivas y eficaces".

Preguntado si la pérdida de la sede de la Eurocopa es un 'varapalo' para Bilbao, asegura que "la prioridad pública es la lucha contra la pandemia". "No entro en si el perjuicio en la economía o en otros ámbitos es mayor o menor, porque la prioridad es la prioridad", subraya.

PRISIONES

Por otro lado, en referencia al traspaso de la gestión de Prisiones a partir del 1 de octubre, Erkoreka dice que "la actuación del Gobierno vasco va a ser tan honesta, sincera, leal y correcta como en el resto de servicios". En ese sentido, afirma, en cuanto a la legislación penitenciaria que aplicará el Gobierno Vasco, que, "dentro de las pautas generales que marca la ley, que son de obligado cumplimiento, el margen de opciones es amplio".

"Hay un margen que va a ser aprovechado por el Gobierno vasco para avanzar en un modelo que no es ilegal, pero que sí es más humano, más resocializador, que está pensando más en la vertiente humana de las personas privadas de libertad, y en el objetivo último de reinserción y resocialización que marcan las normas europeas, o incluso la propia Constitución, como objetivo último de las penas privativas de libertad. El modelo que está trabajando el Gobierno vasco, acorde con los acuerdos del Parlamento Vasco y en estrecha sintonía con el tercer sector social, será mucho más humano y cercano", precisa.

Sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) asegura que "no está bloqueada", pero sucede que "los traspasos relacionados con la Seguridad Social son técnicamente complejos para articular los flujos administrativos entre Lanbide y el Sepe". Por otra parte, destaca que el IMV es una prestación "nueva" y ha sido objeto de varias modificaciones, "lo que no ofrece un panorama de estabilidad que lo facilite", y "conviene que la primera transferencia de una prestación no contributiva la hagamos bien y que sea un éxito, porque puede ser el preludio de otras vinculadas a la Seguridad Social".

Por otro lado, indica que las conversaciones no van a cesar hasta la Comisión de Transferencias del 10 de mayo, de forma que "cualquiera de las materias que están pendientes podrían entrar ahí". "Sobre todo, podrían transferirse las que están en el bloque más inmediato", añade.