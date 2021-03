Erkoreka dice que el traspaso de Prisiones a Euskadi "avanza" y que "no hay ningún problema en particular"

Afirma que Calvo le ha traslado que el Gobierno "también impulsará" la transferencia del IMV que se ha retrasado

El primer vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que la negociación de la transferencia de la competencia de la gestión de prisiones a Euskadi "avanza" y ha considerado que "no hay ningún problema en particular".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha recordado que este pasado martes mantuvo una reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la que se comprometió a "dar cumplimiento al compromiso institucional para seguir avanzando en el desarrollo" del Estatuto de Gernika y el cronograma de transferencias pendientes, que establece el traspaso de prisiones para marzo.

El vicelehendakari ha explicado que hay "seis o siete materias que tienen preferencia" en este cronograma y que algunas de ellas "avanzan con más facilidad" y que otras "tienen más impedimentos". "Nuestro propósito es que en marzo podamos llegar a un alto nivel de acuerdo en todas ellas, y que, en los casos que sea posible, materializar la transferencia", ha indicado.

En el caso del traspaso de prisiones, Josu Erkoreka ha reiterado que "no hay ningún problema en particular", ya que, según ha dicho, "ya no existe la postura política de los gobiernos centrales que se negaban en redondo".

"Por lo tanto, una vez desaparecido ese principal obstáculo político, hay que trabajarlo, porque es un traspaso grande, que conlleva traspasar muchos recursos, pero no es complicado como en otros casos. Avanza y no creo que vaya a haber demasiados problemas. El diálogo es cómodo, hay voluntad política y, aunque es mucho trabajo, lo estamos haciendo y va avanzando", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que, cuando se materialice la transferencia, la gestión de los centros penitenciarios de Euskadi estará en manos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, tal como ya anunció el Lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando organizó la formación del gobierno.

Por otro lado, Josu Erkoreka ha lamentado que la transferencia que se ha retrasado sea la de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, y ha señalado que en la reunión que mantuvo este pasado martes con Calvo le explicó los planteamientos jurídicos del Gobierno Vasco para poder materializar dicho traspaso en su totalidad. En este sentido, ha apuntado que la vicepresidenta del Gobierno le traslado el mensaje de que "también impulsarán esa transferencia".

"El IMV se creó a mediados del pasado año, y es lógico que el Gobierno quiera darle forma, encauzarlo y organizarlo como servicio público, antes de que ocuparse de una transferencia. Todos esos aspectos los hemos hablado y están encaminados, por lo que creo que el camino está bastante despejado", ha manifestado.