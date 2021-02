Erkoreka espera a ver si la norma de Marlaska para impedir homenajes de ETA es aplicable "en términos de razonabilidad"

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El vicelehendakari primero del Gobierno Vasco y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha afirmado que ya se verá "cómo plantea y en qué términos" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un cambio en la Ley para incorporar un régimen sancionador que permita acabar con los homenajes a miembros de ETA y a los presos de la banda cuando salen de prisión, "y si es o no aplicable en Euskadi en términos de razonabilidad".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que el Ejecutivo vasco no tiene conocimiento de la modificación normativa y cree que, de abordarse, "se compartirá con el resto de instituciones, por lo menos con las que tienen responsabilidades vinculadas a la seguridad en Euskadi y con los grupos parlamentarios".

"Este es un problema que está ahí, que está suscitando controversia en Euskadi y ahora es cierto que se están poniendo, en este momento, iniciativas para impedir ese tipo de actuaciones que no están fructificando porque se plantean como medidas preventivas a través de la Audiencia Nacional y la AN dice que no es una instancia para prevenir o para impedir 'ex-ante' la celebración de manifestaciones o actuaciones que pueden ser fruto de un ejercicio libre del derecho de manifestación y de concentración", ha apuntado.

Por ello, ha remarcado que, en la actualidad, solo "se puede investigar qué ha sucedido y, en su caso, llevar a cabo actuaciones posteriores". "Esa actitud de la Audiencia Nacional está haciendo que sea objetivamente difícil lo que lo que algunos colectivos de víctimas pretenden de impedir, prohibir con carácter preventivo su celebración", ha manifestado.

El vicelehendakari ha afirmado que ya se verá cómo plantea Marlaska la regulación, "en qué términos, con qué garantías y si es o no aplicable con términos de razonabilidad en Euskadi". "Ya veremos", ha concluido.