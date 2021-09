Erkoreka: No hay instrumentos legales para impedir el acto de apoyo a Parot

Vitoria, 12 sep (EFE).- El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no existen "instrumentos" legales para "impedir" la marcha de apoyo a Henri Parot del próximo sábado en Arrasate (Gipuzkoa).

Erkoreka, en una entrevista en Radio Euskadi, se ha referido a la solicitud de asociaciones de víctimas del terrorismo y policiales, así como de algunos partidos políticos, para que no se permita este acto de solidaridad con el preso de ETA.

El vicelehendakari ha reconocido preocupación por que este acto, como puede pasar con otros, se pudiese convertir en una "exaltación del terrorismo y de terroristas, y de menosprecio a las víctimas".

Ha recordado que ambos supuestos están penados y "proscritos" por "numerosos acuerdos que el Parlamento Vasco por inmensa mayoría viene adoptando" sobre esos actos.

Ha insistido en que, "hoy por hoy, no existen instrumentos para poder impedir la celebración de un acto de esa naturaleza en la medida en que hay una amplísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional" y de la Audiencia Nacional sobre los "ongi etorri".

Esta jurisprudencia, ha recordado, establece que las administraciones públicas no pueden adoptar "prohibiciones preventivas de este tipo de actos ante la eventualidad de que puedan derivar hacia actuaciones que supongan menosprecio de las victimas o exaltación del terrorismo".

Por ello, ante estos hechos, las policías hacen un "seguimiento" de lo que está ocurriendo en estas convocatorias para posteriormente "calibrar si se han superado las líneas rojas, en cuyo caso habría que actuar en consecuencia".

Ha recordado que recientemente el lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que estos actos "no deberían convocarse" para evitar estas polémicas y "este es un requerimiento claramente a quienes los convocan, que son EH Bildu y su entorno".

Esto no quiere decir, ha añadido Erkoreka, que a una persona que ha cumplido su condena sus familiares y su entorno no le puedan recibir en el ámbito "privado", pero "convertirlo en un acto público que pueda interpretarse como una exaltación del terrorismo y un desprecio a las víctimas es algo gravísimo que no se puede tolerar".

"Quienes auspician y mantienen ese tipo de cosas son organizaciones irresponsables", ha recalcado Erkoreka, quien ha recordado que EH Bildu "nunca" ha apoyado las resoluciones del Parlamento Vasco en contra de la convocatoria de estos actos de recibimiento a presos de ETA.