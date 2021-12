Errejón aplaude la idea de Yolanda Díaz de mirar más allá de la izquierda y de los partidos: Son palabras muy sensatas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha dicho reconocerse en el discurso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por mirar más allá de la izquierda para cambiar España. "Es una línea acertada en la que siempre me he reconocido y defendido", ha dicho.

En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogidas por Europa Press, Errejón ha reaccionado así tras las palabras pronunciadas esta semana por Díaz en una entrevista en 'La Cafetera', donde aseguró que le parece "algo muy pequeño y marginal" estar a la izquierda del PSOE y que lo que busca es construir un espacio político que va "mucho más allá de los partidos".

Errejón ha confesado que le suenan "bien" estas declaraciones de Díaz. "Me gustan, son muy sensatas y van en una línea que es evidente: España no se cambia con la izquierda, se cambia con el pueblo; y para cambiar nuestro país y hacerlo más justo, no basta con la izquierda, sino una mayoría popular amplia de gente que se pone etiquetas y de gente que no se las pone", ha defendido.

VA EN UNA LÍNEA ACERTADA

El diputado de Más País-Equo desconoce si esta posición de la vicepresidenta puede chocar o no con la de Podemos o si se lo van a poner fácil, pero insiste en que para él va en una línea "acertada" en la que "siempre" se ha reconocido y que ha recibido como "una grata sorpresa".

"Para cambiar España no basta sólo con los convencidos y con la izquierda, sino con el pueblo, y este discurso tiene mucho más alcance transformador", ha abundado Errejón, quien sostiene que "a veces hay que mirar un poquito fuera de los partidos para acercarse a la gente" y salir "al reencuentro de los que faltan".

EN ANDALUCÍA ES DISTINTO

Preguntado sobre si cree que las próximas elecciones en Andalucía pueden ser el escenario para ensayar ese frente político común del que habla Díaz, Errejón ha recalcado que la decisión de cómo concurre su partido en esa comunidad lo decidirá Más País Andalucía puesto que considera que las decisiones más importantes que afectan de cada territorio se deben tomar "pegadas al territorio".

El diputado cree que hay "un reverdecer del andalucismo" que reivindica esto. De hecho ha destacado que "muchos" andaluces, durante la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz, dijeron que si hubiera diputados andalucistas quizá el Gobierno no se hubiera atrevido a sacar la tanqueta en plena negociación de los Presupuestos. "Eso es un anhelo que está creciendo y del que me gustaría que nosotros formáramos parte", ha señalado.