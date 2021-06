Errejón aplaude por "valiente" la decisión del Gobierno sobre los indultos y cree que Casado se queda "solo" en Europa

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha celebrado este martes por "valiente" y "acertada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán y considera que el presidente del PP, Pablo Casado, se está quedando "solo" en Europa al oponerse a esta medida.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha aplaudido que otorgar esa medida de gracia los presos del procés supone "el primer paso" en el camino de dar una solución "política" al "conflicto" catalán que, a su juicio, sólo puede llegar a través del diálogo, la negociación, el acuerdo y eventualmente la votación de ese acuerdo.

"ESTO SÍ ES GOBERNAR"

"Supone la asunción de que la solución sólo puede venir de la política, y no de tratar los desacuerdos como si fueran cuestiones jurídicas", ha resumido el diputado de Más País-Equo, quien ha dado la bienvenida a que, con este asunto, el Gobierno sí haya adoptado decisiones "pensando en la convivencia y en el futuro". "Esto sí es gobernar y tomar medidas hacia delante", ha abundado.

Dicho esto, no ha desaprovechado la ocasión para lamentar que el líder del PP, Pablo Casado, se esté quedado "solo" frente a las recomendaciones de Europa respecto de los indultos y el apoyo de la patronal, los sindicatos y la sociedad civil a los mismos. "Es un error", ha dicho Errejón, antes de denunciar que el PP confíe su crecimiento electoral "a que el problema territorial en España se agrave".

También ha cargado las tintas contra Casado su socio electoral, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien cree que la posición del presidente de los 'populares' se enmarcaría en la película "El viaje a ninguna parte" y a quien ha criticado por estar sacando su vena "catastrofista" y "dantesca" al defender que los indultos suponen una "traición" a España.

COMPROMÍS: SI CASADO NO APORTA, QUE SE APARTE

"Casado es un mal actor que se va quedando atrás superado por el Congreso, los sindicatos, los empresarios y ayer mismo por el Consejo de Europa", ha señalado Baldoví, quien ha pedido al líder del primer partido de la oposición que "aporte o que se aparte".

El diputado valenciano ha reiterado el respaldo de Compromís a la concesión de los indultos y, aunque desconoce si servirán o no de algo, sí sostiene que si no se da ese primer paso "no habrá solución".