Errejón apoyará al PSOE tras el 4M aunque no baje los impuestos en Madrid

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha confirmado que apoyará al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, después de las elecciones del 4 de mayo si la suma de fuerzas permite un gobierno de izquierda, a pesar de su anuncio de no subir los impuestos.

En declaraciones a laSexta recogidas por Europa Press, Errejón ha asegurado que "va a haber un gobierno alternativo" si consiguen sumar los escaños necesarios y que entregará su apoyo al candidato socialista "sin líneas rojas ni vetos". Así, ha afirmado que si Gabilondo dice que los impuestos no son "una prioridad", se sentarán a negociar y valorarán "cuáles son las prioridades".

El diputado por Más País ha destacado que el nuevo gobierno autonómico que saldrá tras los comicios en Madrid va a durar un año y medio porque el estatuto de autonomía obliga a que se celebren elecciones otra vez y en ese periodo la prioridad es "acabar la vacunación y empezar la recuperación". En la misma línea ha señalado que la candidata de su formación a la Comunidad de Madrid , Mónica García, afirmó que la primera "medida fiscal" que pondría en marcha es "no robar y no despilfarrar" y que con eso los madrileños ahorrarán "mucho".

Sin embargo, Errejón ha apuntado que hay que hacer "justicia fiscal" en Madrid y que la comunidad no puede ser "un paraíso fiscal" porque eso se traduce en un deterioro de los servicios públicos sanitarios, de educación y va en detrimento de la inversión pública.

Preguntado sobre las exigencias que impondrían a Gabilondo, Errejón ha afirmado que las prioridades de su formación pasan por "la salud de los madrileños, el servicio público la justicia ambiental y la justicia social". "Si sumamos, hay que hacer un gobierno transformador", ha rematado.

RECLAMA QUE EL 4M SEA FESTIVO

Errejón ha insistido en pedir tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid que establezcan día festivo el próximo 4 de mayo para facilitar que la gente acuda a votar y ha afirmado que tanto las familias con hijos como quienes residen lejos de su puesto de trabajo van a tener dificultades para asistir a votar en día laboral. "Los que tienen las cosas más difíciles van a tener más complicado votar", ha explicado.

El diputado ha señalado que Madrid ha pagado "un precio más alto en dolor y vidas humanas" que otras comunidades autónomas y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que Madrid "no ha tenido gobierno, sino un comité de campaña más preocupado en enzarzarse en peleas con el gobieno nacional que en proteger a los ciudadanos".

En esta misma línea Errejón ha criticado que en Madrid están "paralziadas" las ayudas directas a pymes y hosteleros y denuncia que en esta comunidad se ha generado un debate "falso" entre "salud y economía" que "nunca debió exixtir" porque "son la misma cosa" y las autoridades deben garantizar que se vacune "rápido y con garantías" para luego "reconstruir" el tejido económico.

Errejón ha reivindicado la posición de Más Madrid, a la que "todas las encuestas" dan como tercera fuerza y en constante ascenso y ha señalado que puede haber "un cambio de signo político en Madrid" si se moviliza el voto en las zonas y pueblos "donde las cosas están más difíciles" y que "votan menos" que las zonas más acomodadas y que tradicionalmente se inclinan por partidos de la derecha.

Preguntado por la irrupción de su excompañero de partido Pablo Iglesias en los comicios regionales ha reconocido que "no lo esperaba" y que ha "despejado la duda" de que Unidas Podemos va a superar el límite necesario para conseguir representación en la Asamblea Regional.

EL GOBIERNO DE COALICIÓN AL BORDE DEL APROBADO

Respecto al apoyo de Más País al gobierno central, Errejón ha afirmado que no lo van a seguir respaldando "si no acaba con la reforma laboral" y ha manifestado su "decepción" con el resultado de algunos acuerdos del pacto de investidura a Pedro Sánchez como la Ley de Cambio Climático con la que en su formación no están "satisfechos" o la dificultad para cobrar el ingrso mínimo vital.

En este sentido ha dicho que Pedro Sánchez "debe cuidar más a sus socios" y que el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos está "peleando por el aprobado".

JORNADA DE 4 DÍAS EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

Errejón ha reclamado también que se ponga en marcha un poryecto piloto para instaurar la jornada laboral de cuatro días y 32 horas semanales en las residencias de mayores utilizando los fondos europeos para la reconstrucción.

Así, ha defendido que las empresas que lo están aplicando presentan mejores resultados, tienen menos bajas y absentismo y que, según su formación, una jornada reducida mejora la conciliación laboral y el medioambiente por la reducción de viajes al trabajo.