Errejón constata que Ayuso creó un problema al PP y compara Colón con una "peli de terror" de la que alguno no vuelve

Dice que la actitud de la presidenta madrileña deja en una posición "muy difícil" al Rey y da un "favor inesperado" a los republicanos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha colocado al Rey Felipe VI en una situación "muy difícil", al cuestionar el marco constitucional que le mandata a firmar los posibles indultos a líderes independentistas, lo que ha supuesto además un "favor inesperado" a los republicanos.

También se ha preguntado si "quería meter en problemas a alguien", dado que el primer "damnificado" por su actitud ha sido precisamente el PP y ha comparado el efecto de la manifestación de Colón en las derechas con una "especie de película de terror" a la que acuden varios y siempre "hay alguno que no vuelve".

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso tras la manifestación del pasado domingo contra los indultos a los líderes del 'procés' y sobre la polémica suscitada por Ayuso, tras acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice" con su firma para esta medida de gracia.

AFÁN DE LA DERECHA DE AUTOLESIONARSE EN COLÓN

Concretamente, el líder de Más País ha expresado su incomprensión en la "reincidencia" de ir a las protestas contra los indultos en Colón, dado que no solo no es positiva para España sino que "no trae nada bueno para el que acude".

"Sería algo así como una especie de película de terror en la que acuden varios y luego siempre hay uno que no vuelve y yo no sé quién no va a volver. En la anterior acudieron tres y solo volvieron dos, esta vez acudieron dos y no sé cuantos van a regresar", ha ironizado Errejón para insistir en que no sabe qué les pasa a Cs, PP y Vox al "autolesionarse" en su afán por secundar esta protesta.

También ha subrayado que Ayuso, con sus declaraciones sobre el papel del Rey y los indultos, "ha metido en un problema al PP" cuando esta formación aspiraba al secundar esta concentración "rédito electoral" bajo la premisa del "cuanto peor, mejor".

Y es que, a su juicio, la dirigente madrileña abrió una polémica que revela, por un lado, que "desconoce la Constitución", dado que cualquier alumno de primero de Ciencias Políticas sabe que el papel del monarca sobre los indultos está tasado en la Carta Magna y "no admite margen".

AHORA AYUSO TRATA DE "ESPARCIR HUMO"

De esta forma y al insinuar que Felipe VI debería hacer otra cosa diferente a lo que le pauta la Constitución, Errejón ha constatado que el PP se ha visto obligado a "corregirla" pese a que ahora la presidenta madrileña "esparza humo".

Y es que ha insistido en que Ayuso, no sabe si por "desconocimiento o por "intrépida", ha "forzado hasta el límite el papel constitucional del Rey, cuando no puede dudar de firmar los indultos que le proponga el Gobierno.

"Sembrar dudas sobre eso es sembrar dudas sobre el marco constitucional que dice defender o sobre que supuestamente el Rey debería hacer otra cosa diferente a lo que la Constitución dice que debe hacer", ha ahondado Errejón.

A modo de conclusión, ha manifestado que "no es bueno" que el principal partido de la oposición, por el "aliento de la extrema derecha", anhele que las cosas "vayan mal" para sus propias expectativas electorale.