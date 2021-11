Errejón critica que el Gobierno no incluya en la reforma laboral un aumento de indemnización por despido improcedente

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Ínigo Errejón, ha criticado este miércoles que el Gobierno no incluya en la modificación de la reforma laboral un aumento de la indemnización a los trabajadores por despido improcedente.

En este sentido, la regulación actual, tras la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, expresa que a los trabajadores les corresponde 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente.

Es por ello que Errejón ha pedido "revertir" los cambios de la reforma laboral y volver a la legislación anterior que establecía que al trabajador le correspondían 45 días por año cotizado. "No entiendo que quede fuera de las carpetas del Gobierno", ha denunciado.

HA AUMENTADO LAS POSIBILIDADES DE DESPIDO

Errejón ha señalado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que la reforma del 2012 no fue "una buena idea" porque, a su juicio, la reducción de la indemnización a los empleados ha aumentado las posibilidades de despido.

Sobre la "derogación" de la reforma laboral del PP, Errejón ha apuntado que su formación "la está esperando", pero "hasta que no la vea", no cree que el Gobierno la lleve adelante. "Yo me he acostumbrado a juzgar a este Gobierno más por lo que hace que por lo que dice", ha apostillado.

El líder de Más País ha concluido que el Gobierno da "señales contradictorias" respecto a la reforma laboral al tiempo que ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "despejar las dudas" en cuanto a los términos de la modificación de la ley.