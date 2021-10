Errejón dice que Más País tiene "voluntad" de apoyar los PGE pero avisa al Gobierno: "Se lo tiene que ganar"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha manifestado que su formación tiene "voluntad" de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha avisado que el Gobierno de coalición tiene que "ganarse" esos votos con un compromiso "decicido" basado en una revolución industrial verde y pasando de las "palabras" a los "hechos" en materia de salud mental.

En una entrevista este sábado en 'La Sexta', recogida por Europa Press, Errejón ha subrayado la necesidad de "reconstruir el país" pero no "dando dinero para tapar agujeros y hacer lo mismo de siempre". Así se ha referido sin citarlo expresamente al bono de ayuda de 250 euros para vivienda que el Gobierno anunció que dará a los jóvenes para que puedan emanciparse.

"Los fondos europeos para la reconversión industrial se utilizaron básicamente para tapar agujeros y donde sse cerraron fábricas no se abrieron otras industrias. No podemos reptir los mismos errores. Los fondos europeos tienen que servir para hacer un país más justo y para la transición ecológica", ha manifestado.

En la misma línea, ha criticado el Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental que ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que estará dotado con 100 millones de euros porque, a su juicio, este presupuesto "no daría ni para comenzar". "Aquí hace falta invertir mucho dinero", ha resaltado, comparando la situación de España con Europa donde, asegura, "hay 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes" frente a "seis" en España.

MEDIDAS "INSUFICIENTES"

En otro punto, preguntado por si la Ley de Vivienda --también anunciada esta semana por el Gobierno tras un pacto entre las dos formaciones-- el líder de Más País ha celebrado que se estén tomando medidas en esta materia aunque le preocupa que algunas comunidades autónomas en las que gobierna la oposición "se vayan a quedar fuera".

"Me alegro de que se vayan tomando medidas. No entiendo por qué alguien que tiene nueve pisos no se le considera gran propietario. Me preocupa que las comunidades autónomas gobernadas por la derecha se vayan a quedar fuera", ha indicado.

En este punto, ha resaltado que, pese a que el Gobierno "ha puesto el tema en la agenda", las medidas anunciadas tanto en materia de salud mental como de vivienda son "insuficientes" al tiempo que ha criticado al Partido Popular por haber anunciado que llevará la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional "sin haberla leído". "Me ha sorprendido. Deberían mostrar más respeto por el trabajo político", ha reclamado.

En cuanto al bono cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan 18 años, Errejón ha manifestado que no le parece una "mala aproximación" aunque prefiere "ayudar más al sector" en lugar de "dar cheques". En este sentido, ha apoyado que en este bono no se incluya la tauromaquia ya que, a su juicio, "el sufrimiento animal no se debe subvencionar".