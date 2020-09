Errejón insiste en urgir al Gobierno a "intervenir" en Madrid sin descartar el estado de alarma

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido este martes en urgir al Gobierno de Pedro Sánchez a "intervenir" en Madrid ante el avance de los casos de coronavirus que se vive en la comunidad sin descartar ningún escenario, ni tan siquiera una eventual declaración del estado de alarma.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha vuelto a censurar el resultado de la reunión mantenida por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una cita de la que sólo se conoce que hubo "23 banderas" pero no que se decidiera que Madrid contaría a partir de hoy con más rastreadores, más médicos, más maestros, más frecuencia del transporte público o más pruebas PCR".

"Ayer no vimos nada de esto", se ha lamentado el también diputado de Más País-Equo, quien ha defendido la necesidad de que Madrid adopte medidas "comunes" para todos y de que el Gobierno deje de avalar el "desastre" que suponen las medidas "segregadoras" adoptada por Ayuso.

Errejón sostiene que el Gobierno "no puede hacer dejación de funciones" en Madrid sino que debe tomar "las riendas" para que el "caos" que se vive en la misma "no afecte al resto de España". "Si el Gobierno tiene la sensación, como ha dicho este martes Salvador Illa, de que estamos en una situación cada vez más preocupante, no puede dar un paso atrás sino encararla", ha insistido.

DESCARTA EL 155

En este punto, ha descartado la aplicación en Madrid del artículo 155, pero sí ha subrayado que el Gobierno tiene algunas competencias que le permitirían intervenir, entre las que ha citado la ratio de profesores por aula, las frecuencia de los trenes de cercanías o el reparto en condiciones de igualdad de los 1.700 millones transferidos a la comunidad.

Pero, además, no ha descartado que el Gobierno pudiera declarar el estado de alarma en Madrid, un escenario que debe estar "encima de la mesa". "El Gobierno no puede descartar ningún escenario", ha apostillado.

Mucho menos teniendo enfrente, según sus palabras, a una Ayuso que es "una mezcla explosiva de incompetencia y fanatismo" y cuyas políticas provocan que cada vez sea más necesaria una alternativa para la que Más País sigue trabajando. "Haremos todo lo que esté en nuestro mano", ha asegurado en este sentido Errejón.