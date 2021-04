Errejón insta a la retirada de los carteles de Vox: "Es muy cobarde y miserable poner en el disparadero a niños"

Insiste en que las candidaturas progresistas en Madrid no son adversarias y pide "no patinar" para que la izquierda sume

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, espera que se retire el polémico cartel de Vox contra los menores extranjeros no acompañados (Menas) y ha asegurado que solo los "muy cobardes" y "miserables" se dedican a "poner en el disparadero a niños que están solos".

De hecho, ha vaticinado que en las elecciones del 4 de mayo los madrileños "darán su merecido" en las urnas a Vox, que con esta acción revela que son un "estercolero moral".

Así lo ha indicado en declaraciones en el Congreso en referencia al cartel instalado por la formación liderada por Santiago Abascal en la estación de Renfe de Puerta de Sol, en el que puede leerse 'Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid'.

Errejón también ha criticado que solo "los cobardes y los racistas" emplean el término 'Mena', con el que buscan intentar hacer olvidar a la sociedad que se tratan de niños que llegan a España sin ninguna familia que les apoye.

Por tanto, ha aseverado que la sociedad madrileña es todo lo contrario a Vox y que esta polémica no copará la campaña electoral, dado que la ciudadanía está preocupada por los asuntos que realmente, no una acción que simplemente revela a un partido que "miente".

Y es que el diputado ha subrayado que Más País se ocupa de las cuestiones relevantes para los madrileños, como el transporte en la región, los centros de salud, la calidad del aire, la vacunación ante el Covid-19 y la transición hacia el empleo verde.

Materias que constituyen, a su juicio, un "carril muy grande" que se va a convertir en "un autopista" que solo "transita" su formación y les permite subir en los sondeos de cara a sumar para provocar el cambio político en la Comunidad de Madrid.

"NO PATINEMOS NI NOS EQUIVOQUEMOS DE ADVERSARIO" EL 4M

Sobre si la campaña del candidato socialista, Ángel Gabilondo, en estos comicios es errónea, Errejón ha enfatizado que lo importante para la izquierda de cara al 4M no es "equivocarse de adversario".

"No resbalemos y no patinemos", ha recalcado cuestionado sobre ciertas voces en el seno de las candidaturas progresistas que advierten de que el PSOE no termina de despegar con la estrategia de Gabilondo.

Y es que Errejón ha apelado a la unidad para lograr una mayoría que permita sacar de la Puerta del Sol (sede del Gobierno regional) al "desgobierno", el "maltrato" y los "insultos" que representan la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Concretamente, el líder de Más País ha vuelto a rememorar que Ayuso deslizó que las personas que acudían a las 'colas del hambre' eran unos "mantenidos" y "subvencionados", algo que denota su falta de "empatía" hacia los vulnerables.

Tras reiterar que los madrileños no se merecen una presidenta como Ayuso, Errejón ha invitado al PSOE a volcarse en la campaña electoral y está convencido de que la izquierda pueden sumar, una vez "despejada" la duda de si Unidas Podemos iba a alcanzar el 5%, algo que para él ya está asegurado con la llegada del líder de de la formación morada, Pablo Iglesias, a la política madrileña.

Finalmente, ha señalado que es "inequívoco" que la estrategia de Más Madrid está haciendo su trabajo para lograr aumentar las opciones de las fuerzas progresistas y ha dejado claro que el resto de candidaturas son "compañeros, no adversarios".