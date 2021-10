Errejón no apoya la petición de dimisión de Batet para "no echar más leña al fuego"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha rechazado este lunes la petición de dimisión a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, porque no quiere "añadir más leña al fuego" ya que , a su juicio, es lo que quieren los "adversarios" del Gobierno.

En declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, Errejón no ha apoyado esta petición, lanzada este lunes por los portavoces de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández, después de que Batet ordenase la retirada del escaño de diputado a Alberto Rodríguez, tras ser condenado por el Tribunal Supremo por patear a un policía a una pena que conlleva inhabilitación.

Podemos reclamó este lunes por "dignidad" la dimisión de Batet, ante la "tropelía" y "vergüenza" que supuso retirar el escaño al ya exdiputado. Serra y Fernández cargaron contra Batet por "colaborar" en los planes del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en esta "aberración" jurídica, contra el criterio de la Mesa del Congreso y los letrados de la Cámara.

A pesar de todo, Errejón ha afirmado que no le ha gustó la decisión de Batet y por el contrario le pareció "extraordinariamente riguroso" el informe de los letrados del Congreso, que abogaban porque Rodríguez conservase su acta de diputado. Así, ha calificado de "barbaridad" la medida contra Rodríguez aunque ha insistido en que lo más importante es "no contribuir a echar más leña al fuego".

UNA "BARBARIDAD" QUE LE QUITEN EL ESCAÑO

En esta misma línea, ha pedido no fomentar un conflicto que puede ser "peligroso" y le ha deseado "suerte" en la vía que ha emprendido para defenderse. "Me parece una barbaridad que por una multa de 500 euros se le quite el escaño", ha señalado.

"Eso desean los adversarios del Gobierno, que se empeñan en actuar como si la legislatura hubiera acabado a pesar de que quedan dos años de Gobierno", ha indicado Errejón que ha asegurado que su formación seguirá apoyando al Gobierno si "sale del embrollo" y sigue "caminando".

En ese sentido, ha reiterado que su apoyo al Gobierno está condicionado a que se cumpla la derogación de la reforma laboral que fue "un compromiso" para apoyar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsar la inversión en salud mental y "la lucha contra la crisis climática" y la industrialización "verde".