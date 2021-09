Errejón ve intercambio de insultos en el PP y Baldoví ironiza con el "fuego cruzado entre chiquilicuatres y corruptas"

El líder de Más País subraya que no hay diferencias ideológicas entre los dirigentes del PP porque todos proceden del "aguirrismo"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que el PP se ha embarcado en un "intercambio de insultos" entre dirigentes a costa de quién debe dirigir el partido en Madrid, si bien ha destacado que no hay diferencia ideológica que los justifique porque todos proceden del "mismo tronco: el aguirrismo".

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha ironizado con esta polémica reinterpretando una conocido tema del cantante Manu Chao para lanzar que le gusta "el fuego cruzado" entre "chiquilicuatres y corruptas".

Así se han referido ambos al cruce de declaraciones suscitado por las declaraciones de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en una entrevista al diario 'El Mundo', para criticar a Génova de intentar de retrasar el Congreso del PP madrileño, dado que había algunos "niñatos" y "chiquilicuatres" intoxicando. También aprovechó para dar su apoyo explícito a la actual mandataria de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para que lidere el partido en la región.

Mientras, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, respondió ayer a Aguirre para reseñar que "lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción" y subrayó que es algo que la actual dirección de Pablo Casado "jamás va a permitir".

TENSIONES POR MADRID

Al respecto, Errejón ha detallado que apreció un "intercambio de insultos" entre dirigentes y que la "disyuntiva" de quién debe tomar los mandos del partido está "tensando" las relaciones entre quienes proceden del mismo modelo político, en referencia a Ayuso y el actual presidente nacional del PP, Pablo Casado.

"El PP debe decidir su futuro y el intercambio de insultos no es la mejor manera", ha zanjado el diputado de Más País tras ser cuestionado sobre este asunto por los medios de comunicación.

BALDOVÍ: "ME GUSTA EL OLOR A NAPALN EN LA CALLE GÉNOVA"

Por su parte, Baldoví ha analizado el "lío del PP" a causa de quien debe presidir la formación en la Comunidad de Madrid de cara a su próximo Congreso y ha resaltado que Egea dejó "muy claro lo que a veces algunos jueces no quieren ver e incluso Casado", que su problema es la corrupción.

En esta línea, ha verbalizado un tuit que publicó ayer inspirado en la canción de Manu Chao a cuenta de esta disputa. "Me gusta el fuego cruzado entre 'chiquilicuatres' y 'corruptas'. Me gusta el olor a napalm en la calle Génova. Y hoy especialmente me gusta la lluvia porque ha apagado el fuego de Sierra Bermeja. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus", ha espetado.