El escaso avance en dos casos de violación desata protestas en la India

El escaso avance en las investigaciones policiales sobre dos casos de violación de menores desató hoy en la India varias protestas, en las que los manifestantes criticaron la supuesta connivencia del partido BJP del primer ministro, Narendra Modi, con los sospechosos.

"Estamos protestando contra los intentos de la gente en el poder, el gubernamental BJP, de intentar proteger a los acusados en los casos de violación en Uttar Pradesh y Jammu", explicó a Efe Kavita Krishnan, una de las organizadoras de la protesta en Nueva Delhi.

Un centenar de personas, en su mayoría mujeres, acompañaron a Krishnan, secretaria de la Asociación de Mujeres Progresistas de la India (AIPWA), en la protesta en el centro capitalino con pancartas en las que reclamaban justicia para las dos jóvenes violadas.

En el caso ocurrido el pasado enero en el norteño estado de Jammu y Cachemira, una niña fue torturada, violada y asesinada por supuestos miembros de las fuerzas de seguridad indias que luchan contra los grupos independentistas en la región, donde gobierna en coalición el BJP de Modi y el regional PDP, resumió la activista.

"Existe un intento por parte de simpatizantes del BJP (...) de movilizar apoyo para que estos acusados de violación sean protegidos y no sean castigados o llevados a juicio porque son hindúes, nacionalistas, miembros de la contra insurgencia", dijo Krishnan.

La jefa de Gobierno de Jammu y Cachemira, Mehbooba Mufti, del PDP, aseguró hoy sin embargo en un mensaje en su cuenta de Twitter que "la ley no será obstruida".

"Se están siguiendo los procedimientos adecuados, las investigaciones se están realizando por la vía rápida. Se hará justicia", sentenció Mufti.

La violación en el estado norteño de Uttar Pradesh ha copado titulares durante la última semana en la India después de que se conociera que un parlamentario regional por el BJP había abusado supuestamente de una adolescente el año pasado y luego presionado a la familia de la joven para que retirara la denuncia de la Policía.

El pasado lunes, después de recibir supuestamente una paliza de simpatizantes y familiares del parlamentario, el padre de la joven murió tras sucumbir a las heridas.

El parlamentario, Kuldeep Singh Sengar, no ha sido detenido.

Tras recibir acusaciones de no estar haciendo lo suficiente para detener a Sengar, el director general de la Policía de Uttar Pradesh, O.P. Singh, aseguró hoy en una rueda de prensa que no está "defendiendo a nadie" y que el acusado aún "no ha sido condenado".

"Se ha presentando una denuncia contra él y ahora deberá decidir el CBI" (Buró Central de Investigaciones de la India, por sus siglas en inglés), concluyó Singh.

Las violaciones siguen registrándose en la India pese al endurecimiento de las leyes contra las agresiones sexuales después de que una joven universitaria muriese tras ser violada en grupo en un autobús en 2012 en Nueva Delhi, un suceso que conmocionó a la India y trascendió fuera de sus fronteras.