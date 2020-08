Escudero traslada a Illa el auto "incongruente" que no ratifica la orden regional

Madrid, 21 ago (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visto hoy “cierta incongruencia” en la decisión de un juzgado de Madrid de no ratificar la orden regional que prohíbe fumar a menos de dos metros de otras personas y el cierre del ocio nocturno, y ha informado del auto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, dado que una de las razones que esgrime el juez es que la orden en la que se basa no está publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Escudero, en declaraciones a Telemadrid, ha dicho que la Comunidad ha pedido aclaraciones al juzgado y ha considerado “sorprendente” esta decisión “cuando en otras CCAA sí que se ha producido la ratificación de las medidas y van exactamente en el mismo sentido en que se pronuncia la Comunidad de Madrid, con lo cual es difícil de entender”.

El titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid ha decidido no ratificar la orden dictada por la Comunidad para aplicar las últimas medidas consensuadas por todas las comunidades frente al coronavirus, desde la prohibición de fumar si no se respetan los 2 metros de distancia al cierre del ocio nocturno.

El auto afirma que "desde una comunidad autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma", y subraya que la orden regional se basa en una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos".

Según Escudero, “como punto principal el auto dice que no se había publicado en el BOE, también se lo he trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa; insinúa además que no hay competencias cuando existan restricciones sobre libertades, pero nosotros hemos pedido precisamente esa ratificación, con la orden anterior que también iba en el mismo sentido y que era más restrictiva y ahora no entendemos porqué no se ha producido cuando son medidas que no son de tanto calado como hace unas semanas”.

“En el caso de que esta última modificación no pudiera tener efecto tendríamos que irnos a la orden anterior, y todas las medidas adoptadas en torno a fumar u ocio nocturno e incluso una que teníamos sobre juicios orales -para no tener que usar mascarilla si hay distancia social o mamparas para hacer bien estos juicios-, pues tampoco entrarían en vigor”.