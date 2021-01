Espadaler (Units) celebra que Illa (PSC) y Junqueras (ERC) "digan que no harán un tripartito"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Units per Avançar y diputado en el Parlament, Ramon Espadaler, ha celebrado que el líder de ERC y condenado por el 1-O, Oriol Junqueras, y el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, "digan que no harán un tripartito", lo que considera que no es una expectativa para ninguno de los dos partidos.

"Nuestra expectativa como Units es que Illa sea presidente de la Generalitat", ha dicho sobre su formación --que se presenta a las elecciones catalanas en coalición con el PSC-- en una entrevista en 'NacióDigital' este sábado recogida por Europa Press.

Espadaler ha sostenido que reeditan con los socialistas la fórmula con que se presentaron a las elecciones de 2017 porque el "momento continúa siendo tan o más excepcional" que en ese año, y ha asegurado que ningún partido ha movido al otro hacia la derecha o hacia la izquierda.

Además, ha mantenido que en el Govern hay desorden y que el independentismo está fracturado: "A veces, los que ejercemos de oposición no podemos competir con los mismos miembros del Govern".

Y ha apostado por reconstruir Catalunya "sumando desde la diferencia", porque están en juego cuestiones como el empleo, la salud, la pobreza infantil o la recuperación económica, ha detallado.