Espadas aboga por una transición "ágil" en el PSOE-A "sin apabullar a nadie" y señala que Susana Díaz le "está ayudando"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha apostado este miércoles por ser "ágiles" en la etapa de "transición" que se ha abierto en la federación socialista andaluza tras su victoria en las primarias del pasado 13 de junio, de modo que espera que ese proceso finalice "en unos días" sin "apabullar a nadie", y ha señalado que la secretaria general, Susana Díaz, le "está ayudando a que sea un éxito" esta etapa.

Así lo ha señalado Juan Espadas en una atención a medios en el Parlamento antes de participar en la primera reunión del Grupo Parlamentario Socialista tras la remodelación de su dirección a propuesta del candidato ganador de las primarias, en las que se impuso a la propia Susana Díaz y al profesor de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro.

Espadas ha llegado al lugar de la reunión del grupo parlamentario acompañado de la nueva portavoz, Ángeles Férriz; de los nuevos portavoces adjuntos, María Márquez, Gerardo Sánchez y Araceli Maese, y de la nueva secretaria general del Grupo Socialista, Soledad Pérez.

A preguntas de los periodistas, el candidato ganador de las primarias, que ha comenzando su atención a medios expresando su "confianza absoluta" en el trabajo desarrollado hasta ahora por el grupo parlamentario, al que ha felicitado y dedicado palabras de reconocimiento, ha vuelto a negar que exista "bicefalia" en el PSOE-A, tal como señaló en la misma "noche electoral" de la jornada de las primarias.

En esa línea, ha subrayado que Susana Díaz, que no estaba presente al inicio de la reunión del Grupo Parlamentario, "marcó que iba a estar a disposición del ganador de las primarias", que ha sido él, y "así es como me lo ha manifestado en las conversaciones que hemos mantenido", lo cual "quiere decir que tiene plena confianza en que la nueva estrategia política la marque" él mismo, y "que en este proceso de transición vayamos definiendo los roles de cada uno de los miembros del PSOE", ha añadido Espadas.

Ha comentado que "esto empezaba por la elección de la nueva dirección del grupo parlamentario, para que hoy empiece a funcionar como tal", y que "este tipo de procesos pasan primero por el respeto mutuo al papel de cada cual".

"Esto no va de invadir el papel que no te han dado, sino que va de generar un espacio de confianza mutua en el que podamos trabajar en los próximos días", ha abundado Juan Espadas, quien se ha declarado "convencido de que en unos días vamos a llegar a una fórmula que permita no sólo que el resultado de las primarias y la nueva dirección estratégica del partido se refleje en los órganos de decisión" del mismo, sino "en la tarea del grupo parlamentario".

INSISTE EN DESCARTAR UNA "BICEFALIA"

Sobre eso ha dicho Espadas no tener "ninguna duda", al tiempo que ha incidido en subrayar que "no hay vacío alguno y tampoco bicefalia, sencillamente porque, por decisión propia, la secretaria general", Susana Díaz, "en este caso no está ejerciendo con ese papel de dirección política".

En vez de eso, ella "ha asumido que las decisiones y la organización de este proceso de transición lo lleve a cabo yo y, por tanto", Susana Díaz "me está ayudando en ese sentido a que sea un éxito", ha añadido Espadas, que ha trasladado a los periodistas que "en unos días veréis cómo todo va a concluir y pasaremos a otra etapa".

Tras advertir de que "las preguntas sobre Susana Díaz las contestará Susana Díaz", no él, Espadas ha aseverado que en el PSOE-A "no hay ningún problema orgánico ni interno". En esa línea, ha valorado que "los compañeros de la Ejecutiva Regional, empezando" por la propia secretaria general, "se pusieron a disposición" de él "desde la misma noche del 13 de junio", por lo que "estamos articulando un proceso de transición".

Al respecto, ha considerado que "debemos ser ágiles en el proceso para no generar situaciones que sean de facto pero no 'de iure'", es decir, "que sean una realidad pero que válidamente, y por los órganos que deben decidirlo", no estén hechas.

"Todos somos de la opinión de agilizar el proceso para que esto sea lo antes posible", ha dicho Juan Espadas antes de apostillar que "hay que dejar que las personas se pronuncien, que las decisiones se tomen sin apabullar a nadie ni ejercer presión", de forma que "los que tenemos que tomar las decisiones tomemos el tiempo adecuado para hacerlas bien", desde la premisa de que "lo que nos mueve es lo mejor para Andalucía".

REUNIÓN DEL COMITÉ FEDERAL

Preguntado por la reunión del Comité Federal del PSOE convocada para el próximo 3 de julio y de si en él se podrían tomar decisiones que acelerarán la celebración del Congreso Regional que el PSOE-A tiene previsto desarrollar a finales de este año, Espadas, que forma parte de dicho órgano máximo de decisión del PSOE entre congresos, ha apuntado que éste "tomará las decisiones que tenga que tomar".

No obstante, ha apuntado que "de aquí al 3 de julio tenemos tiempo suficiente para que desde la propia dirección regional del partido, como con la dirección federal, podamos tomar decisiones", y que "los órganos del partido están para tomar las decisiones sobre las que tiene competencias".

"Esto no es ningún aviso ni ninguna cuestión en términos extraños", ha dicho el candidato socialista, que ha defendido que "aquí hay un proceso, hay unos calendarios, que se van cumpliendo", pero para él "lo más importante ahora mismo es el trabajo que estamos desarrollando, eso sí, de manera callada, silenciosa y personal entre la secretaria general y yo como candidato".

"Cuando tengamos noticias, se las daremos", ha dicho Espadas a los periodistas antes de advertir de que él no va "ni a precipitarse ni a tomar el rol que no me corresponda en cada momento". "Primero porque me equivocaría, y segundo", porque aspira a alcanzar en el próximo Congreso Regional, al que se presentará como candidato a la Secretaría General del PSOE-A, un respaldo "muchísimo mayor" al del 55% que obtuvo en las primarias del pasado 13 de junio para elegir candidato a la Junta, según ha anunciado.

"Eso significa trabajar para todos los compañeros, y construir y consolidar una mayoría amplísima que respalde el trabajo de una nueva dirección política del partido", ha señalado Espadas antes de concluir que "para eso hay que tener talento y talante".