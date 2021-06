Espadas defiende los indultos para pasar página a la ruptura de la convivencia en Cataluña en los próximos meses o años

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla y candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido los indultos a los líderes secesionistas de Cataluña porque confía en que contribuirán a que en los próximos meses o años se pueda "pasar página de esta ruptura de la convivencia" y lograr la paz social necesaria en Cataluña y España para "dejar de hablar de lo mismo tantas veces y poder avanzar".

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press en las que ha calificado la decisión del indulto de "positiva y valiente" con la que se ha comprometido a ayudar a explicarlo "bien".

No obstante, Espadas cree que los andaluces entienden que se trata de un tema "complejo, delicado y no es agradable" porque la sensación y voluntad que quizá debería ver la sociedad en "esa personas a las que se les ha dado un indulto no es la que más gustaría".

"El Gobierno de España está pensando en lo mejor para España, en lo mejor para la convivencia y está tomando una decisión de estado más allá del desgaste que le pueda producir como partido en el Gobierno", ha defendido.