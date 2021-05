Espadas desea que la militancia hable "claro" en las primarias porque "marcará" la "transición precongresual" del PSOE-A

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

El candidato a las primarias del PSOE-A para aspirar a la Presidencia de la Junta de Andalucía Juan Espadas ha señalado este lunes que espera que la militancia se pronuncie "lo más claramente posible" en la votación del próximo 13 de junio, porque va a ser el pronunciamiento de la militancia lo que "va a marcar y asignar tareas" en el "proceso de transición precongresual" que encarará el PSOE-A tras dicha consulta.

En una atención a medios tras un encuentro informativo con medios de comunicación en Sevilla, el también alcalde de la capital andaluza ha sostenido que "en estos momentos lo importante no es especular sobre lo que ocurra a partir del 14 de junio, sino concentrarnos en dar argumentos para que los militantes socialistas el día 13 tomen la mejor decisión para el partido, que será la mejor para Andalucía".

"En ese sentido he introducido desde el primer día que creo que este partido tiene que salir más fuerte de este proceso y más unido", ha abundado Espadas, que ha agregado que "eso incluye, por coherencia, pensar que el 14 de junio, cualquiera que fuese el resultado" de la votación de las primarias, habrá que volverse a "sentar y tomar decisiones que refuercen el partido".

Ha aclarado que "eso incluye todo, desde el grupo parlamentario hasta la estrategia de oposición, y todo porque vamos a entrar en un proceso de transición precongresual que debemos hacerlo, lógicamente, atendiendo a lo que diga la militancia el día 13, que nos va a marcar y asignar tareas que siempre tienen que ir en línea de reforzar el PSOE, no generar convulsiones dentro" del partido.

"Hay que atender a lo que diga la militancia; por eso creo que es bueno que la militancia lo diga lo más claramente posible", ha añadido Juan Espadas, que ha remarcado que "desde el primer día" que presentó su candidatura ha defendido que la suya es la del "reencuentro, en la que cualquier compañero que no quiera mirar el pasado, sino que lo que quiere es mirar el futuro, estoy convencido de que tiene siempre cabida".

SU CARGO COMO ALCALDE DE SEVILLA

Por otro lado, sobre su futuro en el Ayuntamiento de Sevilla si gana las primarias, Espadas ha querido dejar claro que "en este momento no hay ningún proceso abierto en el gobierno municipal", y que, en el caso de triunfar en las primarias, él va a seguir siendo alcalde "hasta que haya unas elecciones autonómicas, por lo que me queda un tiempo en el que, si el 13 de junio tengo esa responsabilidad, compatibilizarlo con una responsabilidad interna dentro del partido que no va a afectar a mi dinámica de trabajo y mi compromiso con los sevillanos", según ha continuado.

"Voy a seguir estando en los proyectos que tenemos en marcha en la ciudad y en decisiones e intereses de los sevillanos, que son los que me corresponden", ha añadido Espadas, que ha aclarado además que ha pedido "a todos los concejales" del equipo de gobierno socialista "que se centren más que nunca en dar un ejemplo de gobierno, y no pensar en especulaciones sobre futuros personales".

Según Espadas, "ahora más que nunca el partido está decidiendo entre que esto de dedicarse a la política y a la gestión de los intereses de los ciudadanos es más que nunca un proyecto de equipo y de responsabilidad compartida mirando a la gente, y no puede ser un proyecto personal, de ambiciones personales, porque nos equivocaríamos".

Previamente, en el transcurso de su encuentro informativo con los medios, Juan Espadas ha sostenido que es un error ver su candidatura como una prefijada previamente por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien nunca le ha pedido que se presente a las primarias, según ha remarcado.

En esa línea, ha explicado que en el café que mantuvo con el líder socialista en la sede del PSOE de la calle Ferraz a principios del pasado mes de marzo le preguntó cómo veía la situación en Andalucía, pero tampoco entonces le animó a presentarse a las primarias.

De igual modo, después de que la candidata a las primarias Susana Díaz haya reivindicado que estas primarias son una "lucha por la dignidad, el respeto y la autonomía" del PSOE-A, cuyos militantes "no somos una mesa de márketing político de nadie", y que "nos jugamos el 13 de junio seguir siendo el corazón que bombea socialismo a todo el país desde Andalucía o ser una sucursal que se dirige desde fuera", Espadas ha opinado que no se puede pasar en cuestión de semanas de defender que había plena sintonía entre Ferraz y la dirección regional socialista a dar lo que cree que sería un bandazo poco creíble planteando posibles injerencias de la dirección nacional en la federación andaluza.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, Espadas no espera un adelanto inminente por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero no descarta que el jefe del Ejecutivo andaluz se lo pudiera plantear tras el verano, y según el resultado de las primarias, de las que "la derecha" andaluza cree que está muy pendiente, según ha indicado Espadas, que ha señalado que aspira a recuperar voto de izquierda que se fue a Ciudadanos en los comicios del 2 de diciembre de 2018 y al que le produce rechazo la posibilidad de que Vox pudiera tener responsabilidad de gobierno en la Junta, y también que quiere concentrar todo el voto progresista para tener opciones de gobierno.

Finalmente, se ha mostrado contrario a la posibilidad de que el PSOE-A presentara una moción de censura en el Parlamento si los números no garantizan que triunfara, porque las mociones de censura se presentan para ganarlas ya que, de lo contrario, sirven para reforzar al adversario, según ha opinado Espadas.